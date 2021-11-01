ALTAY BAYINDIR 3-4 AY YOK! DERBİLERDE KALEYE BERKE GEÇECEK
Omuz kapsülünde yırtık olan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır ameliyat edildi. Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olan Altay, kesin olarak Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde sahada olamayacak.
Bu karşılaşmalarda kaleyi genç eldiven Berke Özer koruyacak.
LUİZ GUSTAVO VE ENNER VALENCİA İÇİN HEDEF GALATASARAY DERBİSİ!
Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüş sürecinin bir ay sürebileceği ifade ediliyor.
Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilirken Gustavo'nun sol omzu diseğe bağlayan kaslarında yaralanmalar var.
Sağlık heyeti iki oyuncuda da yoğun tedavi uygulayacak. Milli ara dönüşü 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.
Eğer tedavi olumlu ilerlemezse Altay Bayındır'ın dışında Enner Valencai ve Luiz Gustavo da Galatasaray derbisinde sahada olamayacak...