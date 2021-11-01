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Giriş Tarihi: 1.11.2021 06:59 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:46

Son dakika: Altay Bayındır'dan sonra Luiz Gustavo ve Valencia'dan da kötü haber geldi! Derbide...

Son dakika: Altay Bayındır’dan sonra Luiz Gustavo ve Valencia’dan da kötü haber geldi! Derbide...

Ligde peş peşe alınan üç mağlubiyet Fenerbahçe'de moralleri bozarken bir kötü haber de sakat oyunculardan geldi. Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Altay Bayındır, ameliyat edildi. Bu sezon dört lig maçında ağlarını rakip takıma kapatan Altay, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Milli kaleci Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini kaçıracak. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'dan da kötü haber geldi!

Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanı adeta kabusla döndü! Daha 10. dakikada iki gol yiyerek maça 2-0 mağlup başlayan Fenerbahçe'de önce Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve en sonunda Enner Valencia sakatlandı. Takımın en önemli üç ismi olarak dikkat çeken oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

ALTAY BAYINDIR 3-4 AY YOK! DERBİLERDE KALEYE BERKE GEÇECEK

Omuz kapsülünde yırtık olan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır ameliyat edildi. Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olan Altay, kesin olarak Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde sahada olamayacak.

Bu karşılaşmalarda kaleyi genç eldiven Berke Özer koruyacak.

LUİZ GUSTAVO VE ENNER VALENCİA İÇİN HEDEF GALATASARAY DERBİSİ!

Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüş sürecinin bir ay sürebileceği ifade ediliyor.

Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilirken Gustavo'nun sol omzu diseğe bağlayan kaslarında yaralanmalar var.

Sağlık heyeti iki oyuncuda da yoğun tedavi uygulayacak. Milli ara dönüşü 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.

Eğer tedavi olumlu ilerlemezse Altay Bayındır'ın dışında Enner Valencai ve Luiz Gustavo da Galatasaray derbisinde sahada olamayacak...

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Son dakika: Altay Bayındır'dan sonra Luiz Gustavo ve Valencia'dan da kötü haber geldi! Derbide...
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