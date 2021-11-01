Cimbom ikinci golü de rakip üzerine gelmeye başladıktan sonra buldu. Çok kaliteli bir maç olmadı ama diyeceksiniz ki, "Türkiye'de kaliteli bir maç var mı?" Yok...

Herkes konuşuyor; mesela önceki günkü Beşiktaş maçında iptal edilen golün ardından dün Morutan'ın attığı gole Beşiktaş cephesi, 'Bu da ofsayt' diyor.