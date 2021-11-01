Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
Giriş Tarihi: 1.11.2021 06:59 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:31

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında kazandığı karşılaşmanın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan, ilk yarının son dakikasında attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından Mehmet Topal'ın iptal edilen golünü paylaşarak 'Adalet herkese lazım' ifadesini kullandı. Usta yazar Erman Toroğlu, bu iki pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri! Morutan'ın Gaziantep'e attığı golde ofsayt var mı? Galatasaray, dün akşam evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yi Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada önemli bir üç puan kazanan sarı kırmızılılar moral buldu. Karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu 'Mafyavari işler dönüyor' dedi.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Mehmet Topal harika bir topuk golüne imza attı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır VAR uyarısıyla golü iptal etti. Topal'ın golünde Montero'nun kalecinin açısını kapattığına karar verildi. Maç bu skorla bitti ve Beşiktaş mağlup oldu.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Beşiktaş cephesi bu kararın ardından hakeme yüklendi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, peş peşe hakem hatalarıyla Beşiktaş'ın hedef alındığını ifade etti.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’
BEŞİKTAŞ RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTI!
Siyah beyazlı camia dün akşamki Galatasaray - Gaziantep FK maçında Morutan'ın golünde Nelsson'un duruşunu paylaşarak 'Adalet herkese lazım' notunu düştü. Sabah Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, iki pozisyon arasındaki farkı açıkladı.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

SON DAKİKA... ERMAN TOROĞLU AÇIKLADI! 'VAH TÜRK FUTBOLUNUN HALİNE...'

Siyah beyazlı camia dün akşamki Galatasaray - Gaziantep FK maçında Morutan'ın golünde Nelsson'un duruşunu paylaşarak 'Adalet herkese lazım' notunu düştü. Sabah Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, iki pozisyon arasındaki farkı açıkladı.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Cimbom ikinci golü de rakip üzerine gelmeye başladıktan sonra buldu. Çok kaliteli bir maç olmadı ama diyeceksiniz ki, "Türkiye'de kaliteli bir maç var mı?" Yok...

Herkes konuşuyor; mesela önceki günkü Beşiktaş maçında iptal edilen golün ardından dün Morutan'ın attığı gole Beşiktaş cephesi, 'Bu da ofsayt' diyor.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

'BUNLAR HALA TARTIŞILIYOR'

Bunu yazanlar, çizenler inanılır gibi değil. Bunlar hâlâ Türkiye'de tartışılıyor. Vah Türk futbolunun haline... Türkiye'de malın sahibi Kulüpler Birliği. Futbol Federasyonu da futbol işlerini organize eden bir kuruluş. Yani malın sahibi Kulüpler Birliği ama yıllarca kendi aralarında anlaşamadılar.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar. Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler.

Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var. Bu olay çok önemli bir olay. Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı. Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat…

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

'MAFYAVARİ İŞLER DÖNÜYOR'

Kulüpler Birliği hâlâ farkında değil. Çünkü bu hakemler kelle, bacak götürüyor! Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hâlâ orada. Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor. Bataklığı kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız. Pozisyon falan hikâye.'

Erman Toroğlu, dün akşam A Spor'daki programında Beşiktaş maçındaki pozisyonun ofsayt olduğunu dün Morutan'ın golünde ise ofsayt olmadığını ifade etti.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

'YA MARCAO CEZA ALMASAYDI!'

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumlarken Brezilyalı stoper Marcao'nun performansına dikkat çekti.

'Galatasaray ilk yarıda takım halinde istekli, tempolu, baskın bir futbol sergiledi. Ancak Gaziantep'in kenarları yardımlaşmalı kapatıp, geride iyi yerleşimli bir alan savunması uygulaması üretkenliği engelledi.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Kanatlarda Kerem ve Barış, aksiyon yapacak genişlik bulamıyorlardı. Halil de sıkı bir markaj altındaydı. Sırtı karşı kaleye dönük orta saha arkadaşlarıyla bağlantı kuramıyordu. Devre sonundaki gole kadar tek net pozisyon vardı, onda da Kerem'in kalabalık arasında attığı güzel pası Morutan değerlendiremedi.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Ama aynı Morutan devre biterken güzel bir gole imza atarak takımının soyunma odasına avantajlı gitmesini sağladı. Fatih Terim, ikinci yarıya Feghouli ile başladı. İlk yarının en durgun ismi Barış'ı oyundan aldı.

Sonrasında Gaziantep skor dezavantajıyla ofansif bir futbola döndü. İlerde Dicko, yüksek fizik gücüyle ve sürekli kendisini arkadaşlarına göstererek Galatasaray defansını ilk yarı da dahil en çok zorlayan isimdi.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Ama hiçbir aksiyonunun sonunu getirecek yetenekte değildi. Fatih Terim'in bu devredeki planı, risk alan rakip karşısında ikinci golü bulmaktı. Bu da Feghouli'nin mükemmel pası ve Kerem'in de güzel vuruşuyla sonuçlanınca maç orada bitti.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

'GALATASARAY 10 PUANIN KAÇINI KURTARIRDI?'

Sonuçta önemli bir üç puan kazanıldı. Futbolda hücum kadar savunma da çok önemli. Dün Galatasaray'ın hiç pozisyon vermemesi bence en önemli artısıydı... Marcao'nun dün geceki başarılı performansını da izledikten sonra aklıma şu geldi: Yaptığı o yakışıksız hareket yüzünden 8 maç ceza almasa acaba Galatasaray üst üste 4 maçta kaybettiği 10 puanın kaçını kurtarırdı?'

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

ALİ GÜLTİKEN: FEGHOULİ MUTLAKA KAZANILMALI

'Dün akşam Morutan, Kerem, Halil, ikinci yarıda Feghouli'nin katılımıyla beraber neler yapabileceklerini bir kez daha ortaya koydular. Feghouli, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Galatasaray onun oyun coşkusunu tekrar kazanabilirse hücum hattında Halil ve Kerem'le birlikte muazzam bir hücum gücünü tekrardan elde edecek gibi görünüyor. Hücum oyuncuları skor açısından önemli ama Marcao'nun da takıma katılımıyla Galatasaray savunmasının ne kadar rahatladığını dün akşam herkes bir kez daha izlemiştir.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

İşin savunma yönünde de çok başarılı, top Galatasaray'dayken hücum başlangıcında da çok değerli işler yapıyor. Dün dönen toplar ve birebirdeki başarıyla Galatasaray'ın hücuma çıkaşlarında kilit oyuncularından biri oldu.

Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu’ndan olay sözler! ’Mafyavari işler dönüyor...’

Bu galibiyet Galatasaray'ı psikolojik olarak tekrardan lige döndürdü. 3 puan her zaman takımların ilacıdır.'

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Son dakika: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
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