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Giriş Tarihi: 1.11.2021 07:06 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:07

Türkiye'de saatler değişti mi ve ileri mi geri mi alındı? 31 Ekim 2021 Türkiye şu an saat kaç ve kış saatine mi geçildi?

Türkiye’de saatler değişti mi ve ileri mi geri mi alındı? 31 Ekim 2021 Türkiye şu an saat kaç ve kış saatine mi geçildi?

Türkiye'de şu an saat kaçta sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Sabah saatlerinde akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarında saat değişikliği olduğunu görenler, saatleri geri mi alındı ileri mi alındı konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda yaz saati ve kış saati ile ilgili çok önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, Türkiye'de saatler değişti mi, ileri mi geri mi alındı? 31 Ekim Türkiye'de şu an saat kaçta ve kış saati uygulamasına mı geçildi? İşte, Türkiye'de saat kaçta konusuyla ilgili bilgiler

Saat kaç sorusu, Google üzerinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Dünya genelinde pek çok ülkede kış saati uygulamasına geçiş yapılmasıyla birlikte, Türkiye'de bazı akıllı telefon, saat ve tablet gibi teknolojik ürünlerde de saat güncellemesi yapıldı. Bu durum üzerine Türkiye'de saatler değişti mi, ileri mi geri mi alındı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, kalıcı yaz saati ile ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda karar alınmıştı. Peki, Türkiye'de saatler değişecek mi, ileri mi geri mi alınacak? 31 Ekim Türkiye'de şu an saat kaçta? İşte, saat kaç konusuna yönelik detaylar;

Saatler geri mi alındı ve şu an Türkiye’de saat kaç? 31 Ekim Pazar bugün Kış saati uygulaması başladı mı?

SAATLER GERİ Mİ ALINDI? | ŞU AN SAAT KAÇ?

Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, Türkiye'de bazı cep telefonlarının yaz ve kış saati olarak iki farklı modunun aktif olarak kullanılıyor olması. Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor.

Türkiye'de saatler geri alınmadı ve kış saatine geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GERİ Mİ DÖNÜLDÜ?

İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı. Kış saati 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

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Türkiye'de saatler değişti mi ve ileri mi geri mi alındı? 31 Ekim 2021 Türkiye şu an saat kaç ve kış saatine mi geçildi?
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