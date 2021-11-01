SAATLER GERİ Mİ ALINDI? | ŞU AN SAAT KAÇ?

Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, Türkiye'de bazı cep telefonlarının yaz ve kış saati olarak iki farklı modunun aktif olarak kullanılıyor olması. Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor.