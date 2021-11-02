Deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi son dakika!

Bugün ülke genelinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak internetten yayınlanıyor. Sarsıntıların merkez üssü, saati, derinliği ve büyüklüğü de halkın bilgisine sunulurken, vatandaşlar yaşanan depremleri anlık olarak takip edebiliyor. Yaşadığı bölgede bir sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?" gibi sorularla son depremler listesini araştırıyor. İşte son dakika 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yaşanan son fay hareketleri.

3 KASIM 2021 SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte bugün Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.02 23:48:18 35.1778 25.2227 8.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 23:27:02 35.1382 25.1977 2.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 22:59:28 37.2982 38.7343 26.0 -.- 1.7 -.- YARIMTEPE-(SANLIURFA) İlksel 2021.11.02 22:47:35 37.8907 27.5728 11.6 -.- 1.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.02 21:33:20 37.8723 27.1635 20.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.02 21:27:43 37.8412 27.0065 11.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.02 20:53:23 41.2208 39.4808 5.0 -.- 2.0 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel 2021.11.02 20:20:01 35.0773 25.1687 3.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 20:13:55 35.2382 25.2253 10.8 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 20:04:38 35.3627 25.2698 11.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 19:27:34 35.4077 25.3603 11.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 18:59:05 36.0198 22.4583 8.7 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel 2021.11.02 18:50:56 35.1222 25.2208 8.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 18:45:15 35.1788 25.2278 17.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 18:09:30 40.4498 27.5368 9.9 -.- 1.9 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel 2021.11.02 17:59:23 41.2032 28.8245 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2021.11.02 16:59:13 35.1950 25.2915 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 16:55:56 35.2042 25.3022 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 16:34:08 37.8330 27.0018 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.02 15:05:16 40.3010 27.4543 18.1 -.- 1.7 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2021.11.02 15:00:09 36.3898 27.3045 5.3 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 14:48:32 38.6312 27.6460 5.0 -.- 2.0 -.- GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2021.11.02 14:16:20 39.8315 35.2388 2.7 -.- 1.4 -.- IKIKARA-SORGUN (YOZGAT) İlksel 2021.11.02 13:34:42 35.2957 25.2805 6.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.02 13:25:06 35.2615 33.6218 1.8 -.- 1.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel