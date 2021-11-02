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Giriş Tarihi: 3.11.2021 01:50

Deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi son dakika!

Deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi son dakika!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye genelinde gün içinde irili ve ufaklı yer sarsıntıları meydana geliyor. Bu sarsıntıların hissedilme oranı, fay hattına, sarsıntının derinliğine ve merkez üssüne yakınlığa göre değişiklik gösteriyor. Yaşanan sarsıntıları şiddetli bir şekilde hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika yaşanan depremler.

Bugün ülke genelinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak internetten yayınlanıyor. Sarsıntıların merkez üssü, saati, derinliği ve büyüklüğü de halkın bilgisine sunulurken, vatandaşlar yaşanan depremleri anlık olarak takip edebiliyor. Yaşadığı bölgede bir sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?" gibi sorularla son depremler listesini araştırıyor. İşte son dakika 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yaşanan son fay hareketleri.

3 KASIM 2021 SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte bugün Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.02 23:48:18  35.1778   25.2227        8.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 23:27:02  35.1382   25.1977        2.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 22:59:28  37.2982   38.7343       26.0      -.-  1.7  -.-   YARIMTEPE-(SANLIURFA)                             İlksel
2021.11.02 22:47:35  37.8907   27.5728       11.6      -.-  1.4  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2021.11.02 21:33:20  37.8723   27.1635       20.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.02 21:27:43  37.8412   27.0065       11.6      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.02 20:53:23  41.2208   39.4808        5.0      -.-  2.0  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                      İlksel
2021.11.02 20:20:01  35.0773   25.1687        3.9      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 20:13:55  35.2382   25.2253       10.8      -.-  1.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 20:04:38  35.3627   25.2698       11.2      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 19:27:34  35.4077   25.3603       11.0      -.-  1.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 18:59:05  36.0198   22.4583        8.7      -.-  3.5  3.5   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.11.02 18:50:56  35.1222   25.2208        8.7      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 18:45:15  35.1788   25.2278       17.7      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 18:09:30  40.4498   27.5368        9.9      -.-  1.9  -.-   HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)                        İlksel
2021.11.02 17:59:23  41.2032   28.8245        0.0      -.-  1.1  -.-   ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2021.11.02 16:59:13  35.1950   25.2915        5.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 16:55:56  35.2042   25.3022        7.7      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 16:34:08  37.8330   27.0018        5.5      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.02 15:05:16  40.3010   27.4543       18.1      -.-  1.7  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2021.11.02 15:00:09  36.3898   27.3045        5.3      -.-  1.8  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.11.02 14:48:32  38.6312   27.6460        5.0      -.-  2.0  -.-   GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA)                      İlksel
2021.11.02 14:16:20  39.8315   35.2388        2.7      -.-  1.4  -.-   IKIKARA-SORGUN (YOZGAT)                           İlksel
2021.11.02 13:34:42  35.2957   25.2805        6.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.02 13:25:06  35.2615   33.6218        1.8      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

3 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi son dakika!
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