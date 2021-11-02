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Giriş Tarihi: 2.11.2021 18:37

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

TRT 1’in Salı akşamları yayınlanan dizisi Masumlar Apartmanı, bugün de diziseverlerin araştırma konuları arasında yerini aldı. Gülben’in Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım’la terapiye devam etmesi Safiye için işleri daha da zorlaştırır. Safiye’nin halüsinasyonları artarken aileyi zorlu günler beklemektedir. Yeni bölümde yaşanacak olaylar merak edilirken dizinin izleyicileri Masumlar Apartmanı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Salı akşamları saat 20:00'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi internet üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Diziyi internetten takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından televizyona uyarlanan dizinin yeni bölümünü canlı izleme linki haberimizde. Masumlar Apartmanı 45. Yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
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