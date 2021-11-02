Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Salı akşamları saat 20:00'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi internet üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Diziyi internetten takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından televizyona uyarlanan dizinin yeni bölümünü canlı izleme linki haberimizde. Masumlar Apartmanı 45. Yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.