Mourinho’nun aklı Marcao’da

Oynadığı maçlarda takımının gol yeme ortalaması 1.5’ten 0.33’e inen Brezilyalı için Napoli vites yükseltti. Ünlü teknik direktör Mourinho da Roma yönetimine “Transferi bitirin” dedi
Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan golyeme ortalaması, Marcao sahadaolunca 0.33'e iniyor. Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi. Sezon başındakadro dışı kaldığıdönemde 25 yaşındakiSambacı'ya talipolan Napoli'nin kiralama teklifikabul edilmemişti. Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı. İtalyan kulübü bu kez 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacak. Napoli dışında Roma da Marcao'yu listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfere onay çıktı. Galatasaray yönetimi, 15milyon Euro ve üzerinde gelecekteklifleri değerlendirmeye alacak. Marcao'nun olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde VictorNelsson kadroya katılmıştı.
ULUBATLI SOUNESS GİBİ!
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, 24 Nisan 1996'da Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi eleyerek kupaya uzandıkları maçta Fenerbahçe'nin stadının ortasına sarı-kırmızılı bayrak dikmiş ve tarihe geçmişti. Taraftarlar da Souness'a 'Ulubatlı' lakabını takmıştı. Marcao'nun da Gaziantep FK maçı sonrası bayrakla olan görüntüleri sosyal medyada Ulubatlı Souness'a benzetildi