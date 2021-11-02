Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao için İtalyanlar yarışıyor! Mourinho Fatih Terim'den istedi
Giriş Tarihi: 2.11.2021 07:00 Son Güncelleme: 2.11.2021 07:05

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao için İtalyanlar yarışıyor! Mourinho Fatih Terim'den istedi

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’ın yıldızı Marcao için İtalyanlar yarışıyor! Mourinho Fatih Terim’den istedi

Son dakika...Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek puanını 20 yapan Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımda 8 maçlık cezası biten Marcao'nun dönüşü büyük etki yarattı. Avrupa Ligi'nde 3 maçta da forma giyen Brezilyalı savunmacı takımının gol yememesinde önemli etken olurken, farkını ligde de gösteriyor. 25 yaşındaki Sambacı için 2 İtalyan kulübü devre arasında sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacak.

Son dakika...Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre takımını yalnız bırakmıştı. Sadece Avrupa Ligi'nde boy gösteren Brezilyalı farkını ortaya koydu. Aslan, yıldız savunmacının bu sezon oynadığı 6 maçın sadece 1'inde gol yedi. Performansı göz dolduran 25 yaşındaki stoperin talipleri de her geçen gün artıyor. İşte detaylar...

Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e iniyor.

Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi.

Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki Sambacı'ya talip olan Napoli'nin kiralama teklifi kabul edilmemişti.

Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı.

İtalyan kulübü bu kez 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacak.

Napoli dışında Roma da Marcao'yu listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfere onay çıktı. Galatasaray yönetimi, 15 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Marcao'nun olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelsson kadroya katılmıştı.

SOUNESS BENZETMESİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, 24 Nisan 1996'da Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi eleyerek kupaya uzandıkları maçta Fenerbahçe'nin stadının ortasına sarı-kırmızılı bayrak dikmiş ve tarihe geçmişti.

Taraftarlar da Souness'a 'Ulubatlı' lakabını takmıştı. Marcao'nun da Gaziantep FK maçı sonrası bayrakla olan görüntüleri sosyal medyada Ulubatlı Souness'a benzetildi.

PARA KONUŞMADAN İMZALADI!

Performansı ile takımın kritik isimlerinden olan Taylan Antalyalı ile yeni sözleşme imzalandı.

2022-23 sezonu sonuna kadar kontratı olan Taylan'ın, G.Saray yönetiminden gelen 3 senelik yeni teklifi hemen kabul etti ve alacağı ücreti sormadan imzayı attı.

Yıllık 2.2 milyon TL alan 26 yaşındaki orta sahanın şartlarının iyileştirildiği belirtildi.

Yeni sözleşme yapılan bir diğer isim ise Christian Luyindama oldu.

SABAH Spor, daha önce Kongolu oyuncu ile anlaşma sağlandığını duyururken, 8 milyon euro bonservisle Standart Liege'den alınan ve yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanan deneyimli stoper de sözleşmesi bitmeden 2024'e kadar Galatasaray'da yola devam kararı aldı.

26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin de sezon sonunda bitecek kontratı 1 yıllığına uzatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap!
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır? Milyonların gözü 2021 KYK burs başvuru tarihlerinde!
Son dakika: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü dolu sözler! Geleceği hakkında ipuçları verdi...
EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao için İtalyanlar yarışıyor! Mourinho Fatih Terim'den istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA