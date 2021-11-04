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Giriş Tarihi: 4.11.2021 23:10 Son Güncelleme: 5.11.2021 10:22

Sofiane Feghouli 12 yıl sonra bir ilki başardı! Mehmet Topal'dan sonra...

Sofiane Feghouli 12 yıl sonra bir ilki başardı! Mehmet Topal’dan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların golünü atan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarında 12 yıl sonra bir ilki başardı.

Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın golünü 43'te Sofiane Feghouli atarken Lokomotiv Moskova'nın golünü ise 72'de François Kamano kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, beraberliğe rağmen 8 puanla grupta liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Ceza sahası dışından harika bir gole imza atan Feghouli, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarında 12 yıl sonra bir ilki başardı.

MEHMET TOPAL'DAN SONRA FEGHOULI!

Opta verilerine göre, Sofiane Feghouli Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

BU SEZON 3 GOL 1 ASİST

31 yaşındaki Cezayirli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Sofiane Feghouli 12 yıl sonra bir ilki başardı! Mehmet Topal'dan sonra...
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