ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK İDDİASI

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak! Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.

Konu ile ilgili ise resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.