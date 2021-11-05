Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:19 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:20

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Rıza Baba Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın başrol oyuncuları arasında yer alan ve Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in diziye veda edeceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Zafer Ergin, 12 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’yı canlandırıyor. Dizinin hayranları ise “Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu ile ilgili son gelişmeler.

30 Ağustos 1942 Ankara doğumlu Zafer Ergin'in uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat verdiği biliniyor. Ancak sosyal medyada dolaşan "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor iddiası" dizinin hayranlarının konu ile ilgili araştırma yapmasına neden oldu. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi? İşte son bilgiler.

RIZA BABA, ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti. Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin başrollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.

ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK İDDİASI

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak! Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.

Konu ile ilgili ise resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA