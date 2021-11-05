30 Ağustos 1942 Ankara doğumlu Zafer Ergin'in uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat verdiği biliniyor. Ancak sosyal medyada dolaşan "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor iddiası" dizinin hayranlarının konu ile ilgili araştırma yapmasına neden oldu. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu, açıklama geldi mi? İşte son bilgiler.
RIZA BABA, ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti. Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin başrollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.
ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK İDDİASI
Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak! Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.
Konu ile ilgili ise resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.