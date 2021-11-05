EYT SON DAKİKA BUGÜN

Edinilen bilgiye göre, EYT Yasası kapsamında uygulanabilecek örnek modeller belli oldu. Hatırlanacağı gibi, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan ve emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının dışında bir de yaş şartı getirilmişti. SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, örneklerle EYT hesaplama tablosu hakkında bilgi verirken EYT yasası çıkacak mı ve son durum nedir konusuna da açıklık getirdi.

EYT DÜZENLMESİNDE HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Bununla beraber EYT meselesi, SSK, Bağ-Kur ve memurları da kapsayan çok kapsamlı bir konu olarak dikkat çekiyor. Herkesin yaşları ve çalışma hayatı farklı olduğundan EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı zorlu bir dönem bekliyor.

EYT düzenlemesi için çalışma yapılırken en önemli unsur işin mali boyutu olarak göz çarpıyor.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre, son 10 yıl dikkate alındığında EYT'de 5 ayrı formül ekonomi gündemini meşgul etti.