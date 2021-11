EYT son dakika haberleri an be an yakından takip ediliyor. Yeni yıl öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar son günlerde çıkan haberlerin ardından yasanın çıkacağı tarihe odaklandı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik çalışma yapıyor. Öte yandan SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem de EYT hesaplama tablosu ile sürece dair merak edilenleri açıklarken EYT yasası çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne? EYT son dakika haberleri ve tüm bilgiler…