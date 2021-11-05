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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:41

Göztepe'de sakatlık can sıkıyor! Konyaspor maçında önemli isimler yok...

DHA
Göztepe’de sakatlık can sıkıyor! Konyaspor maçında önemli isimler yok...

Bu sezon kötü bir performans ortaya koyan ve 11 maçta sadece 9 puan toplayan Göztepe'de sakat teknik ekibin canını sıkıyor. Bu hafta Süper Lig'in formda ekibi Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe'de maç öncesi önemli isimler eksik. İzmir ekibinde Nwobodo, Mihojevic, Burekovic ve Halil'den yoksun olacak.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de eksik oyuncuların fazlalığı can sıktı. Kart cezalısı Nwobodo ile sakatlıkları süren Mihojevic, Burekovic ve Halil'den yoksun olarak sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ın da maça yetişemeyeceği kaydedildi. Geçen hafta Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Atınç'ın tam olarak iyileşemediği ifade edildi.

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan kaleci İrfan'ın da büyük ölçüde Konyaspor'a karşı sahada olamayacağı kaydedildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun İrfan'ın yokluğunda genç file bekçisi Arda'ya şans vereceği bildilirdi.

Nwobodo'nun yerine ise Atakan'ın forma giyeceği, Tijanic'in ise maça 11'de başlayacağı öğrenildi. Sırp teknik adamın Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 gol ve asistle oynayan Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency'i de Yalçın'ın yerine monte etmesi bekleniyor.

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Göztepe'de sakatlık can sıkıyor! Konyaspor maçında önemli isimler yok...
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