Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yarışan isimler arasında kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğini yaptığı yarışmada en başarılı yemeği yapan yarışmacılar bugünkü oyunda potaya girmekten kurtulurken, başarısı olan isimlerden birisi eleme adayı seçilerel kritik eleme gecesinde yarışacaklar arasına dahil oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından izleyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin son dakika şöyle;