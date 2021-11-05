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Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:08 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:08

MasterChef eleme adayı kim oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacıları bugünkü kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında kıran kırana mücadele verdi. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı şekilde hazırlayıp sunan isimler potaya girmekten kurtulurken başarısız olan isim bugünün eleme potasına giren ismi oldu. Diğer yandan yarışmanın izleyicileri son bölüm detaylarını öğrenmek isteyerek “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?” sorularının yanıtları ve son dakika bilgileri.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yarışan isimler arasında kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğini yaptığı yarışmada en başarılı yemeği yapan yarışmacılar bugünkü oyunda potaya girmekten kurtulurken, başarısı olan isimlerden birisi eleme adayı seçilerel kritik eleme gecesinde yarışacaklar arasına dahil oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından izleyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin son dakika şöyle;



4 Kasım 2021 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı olurken, başarılı olamayan takım kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı.



Kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhası Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılması istenen menünün mavi ve kırmızı takımlara duyurulmasıyla başladı. Ardından takımlar verilen süre içerisinde menüde yer alan tüm ürünleri en başarılı olmak amacıyla özenle hazırlamaya başladı. Verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak puanlama yaptı.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların ürünlerini değerlendirdikten sonra sıra dokunulmazlık oyununu kazananın açıklanmasına geldi. Ürün bazında açıklanan puanların ardından en yüksek puanı almayı başaran mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlığını almayı başardı.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Eleme oyununda 40 dakikalık süre sonunda yarışmacıların hazırladığı ürünleri tadan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı tabağın Azize'ye ait olduğunu açıkladı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyunundan başarılı olamayan kırmızı takım üyeleri eleme adayı oyununda bir kez daha tezgah başına geçerek en başarılı hazırlamak için bir kez daha tezgah başında kozlarını paylaştı. Hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadımının yapılması sonrasında en başarılı tabağı hazırlayan ismin Azize olması sonrasında, günün ilk eleme adayı olarak Mert'i seçti. Diğer aday takım içi oylama sonrasında Hasan olarak belirlendi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
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