17 Ekim tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı tamamlandı. Sınavın ardından en merak edilen konu ise ÖGG sonuçları oluyor. Sorular ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını da hesapladılar. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2021 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler.