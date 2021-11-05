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Giriş Tarihi: 5.11.2021 09:39 Son Güncelleme: 6.11.2021 06:07

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için o tarih işaret edildi!

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için o tarih işaret edildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları, söz konusu sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 8-11 Kasım 2021 olacak. Şimdi ise gözler sınav sonucunun açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor!

17 Ekim tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı tamamlandı. Sınavın ardından en merak edilen konu ise ÖGG sonuçları oluyor. Sorular ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını da hesapladılar. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2021 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

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ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için o tarih işaret edildi!
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