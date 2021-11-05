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Giriş Tarihi: 5.11.2021 19:13 Son Güncelleme: 5.11.2021 19:13

ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası 2021 detayları

ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası 2021 detayları

ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen söz konusu sınavın sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; “ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı?” sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav sonuçları son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

17 Ekim Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının tamamlanması ile birlikte gözler ÖGG sonuçlarına çevrildi. Söz konusu yazılı sınavın sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 8-11 Kasım 2021 olarak belirtildi. Öte yandan; sınavın soruları ve cevap anahtarı da yayımlanmıştı. Peki; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası 2021 detayları
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