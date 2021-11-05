Reyting sonuçları açıklandı! 4 Kasım 2021 Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları için geri sayım sona erdi. Perşembe akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Kıyasıya geçen rekabetin ardından 4 Kasım 2021 reyting sıralaması merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı! 4 Kasım Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları birincisi kim?