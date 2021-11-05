Reyting sonuçları açıklandı! 4 Kasım 2021 Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları için geri sayım sona erdi. Perşembe akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Kıyasıya geçen rekabetin ardından 4 Kasım 2021 reyting sıralaması merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı! 4 Kasım Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları birincisi kim?
4 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.
28 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu
Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.