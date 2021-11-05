Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı yıktı! 'İrfan Can Kahveci bundan sonra Alex gibi...'
Giriş Tarihi: 5.11.2021 14:08 Son Güncelleme: 5.11.2021 20:56

Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı yıktı! 'İrfan Can Kahveci bundan sonra Alex gibi...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan mağlup ayrılmıştı. Vitor Pereira ismi ciddi ciddi tartışılırken sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir galibiyet aldı. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Berisha üçlüsünün damga vurduğu maç 3-0 bitti. Fenerbahçe taraftarı İrfan Can'ın oyununa şapka çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, dün gece Belçika'da gruptaki ilk galibiyetini aldı. Royal Antwerp deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini yıkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandai maça damga vurdu.İRFAN CAN SAHNEYE ÇIKTI FENERBAHÇE TARAFTARI EFSANEYE BENZETTİ

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

İRFAN CAN SAHNEYE ÇIKTI FENERBAHÇE TARAFTARI EFSANEYE BENZETTİ

Fenerbahçe, dün geceki Antwerp maçına çok hızlı başladı. 9. dakikada İrfan Can Kahveci'nin asistinde müthiş bir gol atan Mert Hakan Yandaş, kariyerindeki ilk Avrupa Ligi golünü attı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Bu gol ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında Simon Kjaer'den bu yana deplasmanda ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu. Max Meyer de aynı şekilde Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

SOSYAL MEDYA YIKILDI! ALEX DE SOUZA...

Dün akşam Luiz Gustavo ve Mesut Özil gibi iki önemli yıldızından yoksun olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sosa ve İrfan Can Kahveci ön plana çıktı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Bazı Fenerbahçe taraftarları Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin fotoğrafını Emre Belözoğlu ile Alex de Souza notuyla paylaştı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

İRFAN CAN KAHVECİ'YE BÜYÜK ÖVGÜ! "ALEX'İ..."

Fenerbahçe taraftarı maçın ardından İrfan Can ey Kahveci'yi övgü yağmuruna tuttu. İşte o tweetlerden bazıları...

'BELKİ İDDİALI OLACAK AMA İRFAN CAN KAHVECİ, ALEX'İ UNUTTURUR! RESMEN ZİYAFET VERİYOR...'

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

'BU HAFTADAN SONRA İRFAN CAN KAHVECİ, ALEX KADAR OLMASA DA TAKIMI ŞAHA KALDIRIR'

'ALLAH BOZMASIN İRFAN CAN HER POZİSYONDA VAR. YENİ ALEX KRAL İRFAN CAN' ey

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

'İRFAN CAN YENİ ALEX DEĞİL, ALEX ESKİ İRFAN CAN' ey

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

İrfan Can Kahveci, dün akşam 22 futbolcu arasında sahanın en iyi ismi olarak dikkat çekti. Dün gece Fenerbahçe taraftarı milli futbolcuya büyük destek verdi. ey,

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Geçen sezonun devre arasında hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin çok istediği İrfan Can Kahveci, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

'GOLCÜ YOK' ELEŞTİRİLERİNE BERİSHA'DAN CEVAP!

Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'tan transfer ettiği Mergim Berisha, dün akşam etkileyici bir performans ortaya koydu.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Fenerbahçe'nin ikinci golünde Meyer'e şık bir topuk asisti yapan Berisha, attığı golle de Avrupa Ligi'nde haftanın golü adayları arasına girdi.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Berisha dün bir gol atıp bir de asist yaptı. %83 pas isabetiyle oynayan Berisha, üç kez de şut pası verdi. Fenerbahçe, 2006'dan sonra Avrupa kupalarındaki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

SOSA DA GERİ DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Jose Sosa da Antwerp karşısındaki performansıyla taraftarından alkış aldı.

Son dakika: İrfan Can fırtınası sosyal medyayı salladı! ’Yeni Alex de Souza değil eski İrfan Can Kahveci...’

Sosa, dünkü maçta 91.2 pas isabetiyle oynadı. 2 defa top çalan Sosa 2 de pas arası yaptı. Girdiği ikili mücadelelerin hepsini kazanan Sosa, Gustavo'nun yokluğunda ön plana çıktı.

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı yıktı! 'İrfan Can Kahveci bundan sonra Alex gibi...'
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