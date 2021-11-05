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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:46 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:14

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci fırtınası dinmiyor! 'Mesut Özil bizimle konuştu...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci fırtınası dinmiyor! ’Mesut Özil bizimle konuştu...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçen sezonun devre arasında Başakşehir'den büyük ümitlerle transfer edilen İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'ye istediği katkıyı verememişti. Bu sezona iyi başlayan İrfan Can, Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'e güzel bir asist yapmıştı. Daha sonra sakatlanan milli oyuncu Konyaspor maçıyla döndü. İrfan Can'dan maç sonu Mesut özil açıklaması geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

Konyaspor maçında ilk yarının son dakikalarında oyuna giren İrfan Can Kahveci, ikinci yarı sahneye çıkmış ve mükkemmel bir frikik golü atmıştı. EURO 2020 sürecinde de ilk 11'de tercih edilmeyen İrfan Can'ın İsviçre'ye attığı gol de hala hafızalarda. Sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, taraftara umut verdi. İrfan Can'dan maç sonu paylaşım geldi...

ÖNCE FRİKİK SONRA TİKİ TAKA!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, tam anlamıyla sarı lacivertlilerin başarısı için motive olmuş durumda. İrfan Can, Konyaspor maçındaki harika frikik golünden sonra dün gece de Royal Antwerp karşısında muhteşem bir oyun ortaya koydu.

Transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği İrfan Can, tercihini sarı lacivertli takımdan yana kullanmıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın ilk golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci, üçüncü golde de atağı başlatan isim oldu.

İrfan Can ile Mert Hakan arasındaki paslaşmalar taraftarı keyiflendirdi. Mert Hakan'ın asistinde voleyle topu ağlara gönderen Mergim Berisha da Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa Ligi golünü attı.

İRFAN CAN'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIMI!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, sakatlıktan döndü Konya'da müthiş bir frikik golü attı dün akşam da sahanın en iyilerinden biriydi.

Maç sonrasında 'Guess who's back!' notuyla paylaşım yapan İrfan Can, gelecek adına Fenerbahçe taraftarına umut verdi.

İRFAN CAN'DAN MESUT ÖZİL SÖZLERİ! 'BİZİMLE KONUŞTU...'

'Kaptanlarımızdan Mesut Ağabey ve Luiz Gustavo takımla konuştular. Hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan maçları kazanamayız. Kayserispor maçını da kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz.

Sahada olmayı, gol atmayı ve attırmayı çok özledim. Çok büyük bir isteğim var. Sakatlıklardan dolayı kendime çok iyi bakıyorum. İdmanlarıma yediklerime dikkat ediyorum. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder.'

İrfan Can, maç sonunda sosyal medyadan bu mesajı paylaştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci fırtınası dinmiyor! 'Mesut Özil bizimle konuştu...'
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