Son dakika haberi: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci fırtınası dinmiyor! ’Mesut Özil bizimle konuştu...’

ÖNCE FRİKİK SONRA TİKİ TAKA!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, tam anlamıyla sarı lacivertlilerin başarısı için motive olmuş durumda. İrfan Can, Konyaspor maçındaki harika frikik golünden sonra dün gece de Royal Antwerp karşısında muhteşem bir oyun ortaya koydu.
Transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği İrfan Can, tercihini sarı lacivertli takımdan yana kullanmıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın ilk golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci, üçüncü golde de atağı başlatan isim oldu.
İrfan Can ile Mert Hakan arasındaki paslaşmalar taraftarı keyiflendirdi. Mert Hakan'ın asistinde voleyle topu ağlara gönderen Mergim Berisha da Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa Ligi golünü attı.
İRFAN CAN'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIMI!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, sakatlıktan döndü Konya'da müthiş bir frikik golü attı dün akşam da sahanın en iyilerinden biriydi.
Maç sonrasında 'Guess who's back!' notuyla paylaşım yapan İrfan Can, gelecek adına Fenerbahçe taraftarına umut verdi.
İRFAN CAN'DAN MESUT ÖZİL SÖZLERİ! 'BİZİMLE KONUŞTU...'
'Kaptanlarımızdan Mesut Ağabey ve Luiz Gustavo takımla konuştular. Hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan maçları kazanamayız. Kayserispor maçını da kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz.
Sahada olmayı, gol atmayı ve attırmayı çok özledim. Çok büyük bir isteğim var. Sakatlıklardan dolayı kendime çok iyi bakıyorum. İdmanlarıma yediklerime dikkat ediyorum. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder.'
İrfan Can, maç sonunda sosyal medyadan bu mesajı paylaştı.