Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:09 Son Güncelleme: 5.11.2021 23:55

SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...

SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya’dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Joao Figueiredo ve Steven Caulker kaydetti. Kasımpaşa'da Valentin Eysseric 90'da kırmızı kart gördü. Maçın son anlarında karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Süper Lig'de eşi benzeri görülmemiş bir hata yaptı.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 37'de Joao Figueiredo ve 86'da Steven Caulker kaydetti. Kasımpaşa'da Valentin Eysseric 90'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gaziantep FK 15 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

HALİS ÖZKAHYA'DAN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HATA!

Karşılaşmanın son anlarında maçın hakemi Halis Özkahya, yeşil sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir hata yaptı.

10 DAKİKA SONRA MAÇI YENİDEN BAŞLATTI!

9 dakika uzatma süresi veren maçın hakemi Halis Özkahya, 90+5'te maçı bitirdi ardından 10 dakika sonra maçın geri kalanını oynatmak için oyuncuları soyunma odalarından geri çağırdı.

+9 ilave süre eklenen Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını 94:15'te bitiren FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, oyuncuları sahaya geri çağırdı.

Sökülen kale yerine takıldı, VAR sistemi yeniden aktif hale getirildi. Maç kaldığı yerden 4 dakika daha oynandı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

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SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
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SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
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