SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya’dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 37'de Joao Figueiredo ve 86'da Steven Caulker kaydetti. Kasımpaşa'da Valentin Eysseric 90'da kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Gaziantep FK 15 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.
HALİS ÖZKAHYA'DAN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HATA!
Karşılaşmanın son anlarında maçın hakemi Halis Özkahya, yeşil sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir hata yaptı.
10 DAKİKA SONRA MAÇI YENİDEN BAŞLATTI!
9 dakika uzatma süresi veren maçın hakemi Halis Özkahya, 90+5'te maçı bitirdi ardından 10 dakika sonra maçın geri kalanını oynatmak için oyuncuları soyunma odalarından geri çağırdı.
+9 ilave süre eklenen Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını 94:15'te bitiren FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, oyuncuları sahaya geri çağırdı.
Sökülen kale yerine takıldı, VAR sistemi yeniden aktif hale getirildi. Maç kaldığı yerden 4 dakika daha oynandı.
Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.