MEB 750 engelli öğretmen ataması için araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan sürece yönelik başvuru kılavuzu ve tarihler de belli oldu. Engelli öğretmen alımı başvuruları ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki; engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 750 engelli öğretmen ataması başvuru süreci.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ 2021
ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
şartları aranacaktır.
Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular: "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.
Mezuniyetleri birden fazla alanakaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir.
Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.
Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 16.00) tamamlanması gerekmektedir.
Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-2 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.
Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.
KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
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