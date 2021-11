Instagram uygulamasının bazı kullanıcıları, bu akşam yaşanan hatanın kaynağının yapılan güncellemeler olabileceğini iddia ediyor. Uygulamada "from Facebook" ifadesinin yerini "from Meta" ifadesinin aldığını gören kullanıcılar, Instagram from Meta ne demek? Instagram neden çöktü gibi sorulara yanıt arıyor. Meta nedir, Türkçesi ne demek? İşte Facebook'un yeni ismine ilişkin merak edilenler.

INSTAGRAM FROM META NE DEMEK?

Geçen hafta Facebook şirketi isim değişikliğine giderek yeni adının "Meta" olacağını duyurmuştu. Instagram ve WhatsApp'a gelen son güncellemelerle bu uygulamaların beta sürümlerinde de Facebook isminin kaldırıldığı ve yerine "Meta" adının geldiği görüldü. Bazı kullanıcılar yaşanan teknik aksaklığın bu güncellemeye bağlı olabileceğini iddia ederken İnstagram yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.