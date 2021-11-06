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Giriş Tarihi: 6.11.2021 17:37 Son Güncelleme: 6.11.2021 17:37

Instagram from Meta ne demek? Instagram neden çöktü? Meta nedir, Türkçe anlamı ne demek?

Instagram from Meta ne demek? Instagram neden çöktü? Meta nedir, Türkçe anlamı ne demek?

Instagram’da bu akşam meydana gelen erişim problemiyle birlikte “Instagram from Meta” ibaresi sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Instagram DM kutusunda yaşanan “yazışma oluşturulamadı” hatasının ardından uygulamadaki “from Facebook” ibaresinin yerini “from Meta” ifadesine bıraktığı görüldü. Bu gelişmeyle birlikte Instagram from Meta ne demek? Instagram neden çöktü soruları yanıt arıyor. Meta nedir, Türkçesi ne demek? İşte merak edilenlerin yanıtı.

Instagram uygulamasının bazı kullanıcıları, bu akşam yaşanan hatanın kaynağının yapılan güncellemeler olabileceğini iddia ediyor. Uygulamada "from Facebook" ifadesinin yerini "from Meta" ifadesinin aldığını gören kullanıcılar, Instagram from Meta ne demek? Instagram neden çöktü gibi sorulara yanıt arıyor. Meta nedir, Türkçesi ne demek? İşte Facebook'un yeni ismine ilişkin merak edilenler.

INSTAGRAM FROM META NE DEMEK?

Geçen hafta Facebook şirketi isim değişikliğine giderek yeni adının "Meta" olacağını duyurmuştu. Instagram ve WhatsApp'a gelen son güncellemelerle bu uygulamaların beta sürümlerinde de Facebook isminin kaldırıldığı ve yerine "Meta" adının geldiği görüldü. Bazı kullanıcılar yaşanan teknik aksaklığın bu güncellemeye bağlı olabileceğini iddia ederken İnstagram yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

META NEDİR, TÜRKÇESİ NE DEMEK?

WhatsApp ve Instagram'ın başlangıç ekranında bir süredir "From Facebook" ibaresi yer almakta. Ancak şirketin adının "Meta" olarak değişmesi ile birlikte bu yazı da değişti. Bunun üzerine bu ifadenin Türkçe anlamı merak edilmeye başladı. Meta kelimesi Yunanca "sonra, öte" gibi anlamlara gelen bir ifadedir. "Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır. Kurum bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları yer alıyor.

INSTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ?

Instagram'da meydana gelen "yazışma oluşturulamadı" hatası ve mesaj kutusundaki problemin kaynağı henüz bilinmiyor. Kurumun konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Instagram from Meta ne demek? Instagram neden çöktü? Meta nedir, Türkçe anlamı ne demek?
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