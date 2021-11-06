Szalai için 10 numara teklif var

İngiliz ve Macar basınına göre Attila Szalai için Chelsea kesenin ağzını açmış durumda. F.Bahçe'nin geçen sezonun ortasında Apollo Limassol'den 2 milyon Euro bonservisle aldığı oyuncu için İngiliz ekibi, bu ücretin tam 10 katını; 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Macar Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki stoperin güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetinin Chelsea'nin dikkatini çektiğini belirten The Sun'daki haberde ilk etapta devre arası, aksi halde ise sezon sonunda Londra kulübünün oyuncuyu bünyesine katmak istediğini aktardı. Macaristan cephesinde ise oyuncuya yakın kaynaklara göre F.Bahçe 20 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif halinde Szalai'yi bırakacak. Sarılacivertlilerin ısrarcı olduğu nokta ise ödemelerin büyük bölümünün nakit olarak hesaba geçmesi.