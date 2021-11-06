Yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi? 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir?

2022 yılı için asgari ücrete yapılacak zam merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanacağı açıklanırken, vatandaşlar yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi diye araştırıyor. İşçi ve işverenler yeni yılda ödenecek maaşları hesaplarken, 7 milyon işçi net ve brüt ücretlerle 2022 asgari ücret zammı kaç TL sorusunun cevabını arıyor. Enflasyon oranı ve TÜİK tespitleri ışığında belirlenecek olan zamlara ilişkin detaylar haberimizde.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde Aralık ayında belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak. Görüşmelerin Aralık başında başlaması ve 4 toplantının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.