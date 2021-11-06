Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi? 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:01

Yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi? 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi? 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir?

Asgari ücretle çalışan vatandaşların gündeminde asgari ücret zammı ve AGİ zammı yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın “Yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt zam oranı belli mi” sorularıyla araştırdığı bu konu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesiyle açıklığa kavuşacak. 2022 yılına kısa bir zaman kala maaş zamları gündeme gelirken, 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir sorusu da yanıt arıyor. İşte bu soruların yanıtı!

2022 yılı için asgari ücrete yapılacak zam merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanacağı açıklanırken, vatandaşlar yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi diye araştırıyor. İşçi ve işverenler yeni yılda ödenecek maaşları hesaplarken, 7 milyon işçi net ve brüt ücretlerle 2022 asgari ücret zammı kaç TL sorusunun cevabını arıyor. Enflasyon oranı ve TÜİK tespitleri ışığında belirlenecek olan zamlara ilişkin detaylar haberimizde.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde Aralık ayında belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak. Görüşmelerin Aralık başında başlaması ve 4 toplantının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NET 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ

Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.

2022 YILINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK TAHMİNİ?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
Kardeşlerim 27. Bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kardeşlerim son bölüm kesintisiz ve full İZLE!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi? 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA