Yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi? 2022 asgari ücret zammı kaç TL, en geç ne zaman belirlenir?

2022 yılı için asgari ücrete yapılacak zam merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanacağı açıklanırken, vatandaşlar yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli mi diye araştırıyor. İşçi ve işverenler yeni yılda ödenecek maaşları hesaplarken, 7 milyon işçi net ve brüt ücretlerle 2022 asgari ücret zammı kaç TL sorusunun cevabını arıyor. Enflasyon oranı ve TÜİK tespitleri ışığında belirlenecek olan zamlara ilişkin detaylar haberimizde.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde Aralık ayında belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak. Görüşmelerin Aralık başında başlaması ve 4 toplantının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NET 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ
Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.
2022 YILINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK TAHMİNİ?
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.