Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 7.11.2021 08:00 Son Güncelleme: 7.11.2021 08:00

Dünün Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Dünün Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belli olan “MPİ Sayısal Loto sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “6 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyerek "6 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (6 KASIM)

Milli Piyango Online ile 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 52 - 59 - 65 - 23 - 35 - 37 + 73 (JOKER)

Süper Star Numarası: 28

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dünün Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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