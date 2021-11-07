Sahanın en iyilerinden biri olan Nwakaeme, Trabzonspor için çok şey ifade ediyor. Uzatmanın son saniyesinde Serkan ile çok çabuk çıktılar. Top Nwakaeme'ye atıldı, o da Cornelius'un önüne yuvarlayıp Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet getirdi.

Görünen o ki bu senenin Trabzonspor için o sene olma ihtimali her geçen hafta yükseliyor. Maç öncesi hakem Erkan Özdamar çok speküle edildi. Ama bir-iki ufak hatası dışında hakem için söylenecek yegane şey, mükemmel bir maç yönettiğidir.

Kritik bir pozisyon olan Ghezzal'ın poziyonu bence penaltı değil. Ayaklar çarpışıyor. Onun haricinde de oyunculara yaklaşımı, kart standardı ve karar isabeti çok yüksekti.'