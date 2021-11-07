Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Nwakaeme ile Vida arasındaki pozisyon çok tartışıldı. Bazı hakem yorumcuları o pozisyonun penaltı olduğunu ifade ederken bazı usta isimler de devam kararının doğru olduğunu belirtti. Genç hakem Erkan Özdamar ilk kez bir derbi maçı yönetti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Trabzonspor, Dolmabahçe'de son dakika golüyle Beşiktaş'ı mağlup etti sosyal medya yıkıldı! Trabzonspor taraftarları 'O sene bu sene' paylaşımları yaparken Beşiktaş taraftarı da maçın hakemi Erkan Özdamar'a isyan etti. Berat Özdemir ile Ghezzal arasındaki poziyonda penaltı var mıydı? Eski hakemler Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu tartışılan pozisyonları değerlendirdi.
ALİ GÜLTİKEN: İstediğini alan Trabzonspor oldu. Maçın 70 dakikasını Beşiktaş elinde tuttu. Hem oynadı, hem zorladı. Ama Uğurcan'ı geçemedi. Abdullah Avcı'nın hamle yaptığı son 20 dakikada oyuna biraz daha ortak olan Trabzonspor istediğini cebine koyup İstanbul'dan ayrıldı. Abdullah hocanın maç boyunca uygulamaya çalıştığı oyunu soğutma, kendi yarı alanında kalarak oyun temposunu belli bir yerde tutma düşüncesi Trabzonspor adına karşılığını buldu.
Çünkü bu oyun düzeni içerisinde var olan çabuk çıkış düşüncesi önce ilk yarının, sonra da ikinci devrenin son dakikalarında atılan gollerle karşılığını buldu.
Beşiktaş'ın çok üzülmesi gereken bir akşam oldu. Gerçekten çok istekli, arzulu bir takım izledik. Oyunu da zorladılar, kendilerini de... Bu çabaların takıldığı yer ise Uğurcan oldu. Kabul etmek lazım bir kaleci olarak yaptığı kurtarışlarla tarihi bir akşam yaşadı.
Kariyer maçlarından birini oynadı diyebiliriz. Oyun olarak Beşiktaş gerçekten Trabzonspor'un daha üstünde olmasına rağmen Larin, Güven Yalçın, Ghezzal, Alex gibi oyuncuların son vuruşlardaki eksikliğine takıldı.
Trabzonspor açasından muazzam bir sezon. Maç maç seçtikleri oyunlarla bugün çok önemli bir yere geldiler. Bu gelinen noktaya da Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme ve oyundan erken çıkan Bakasetas'ın çok büyük katkısı var. Dün akşam yine maçın kaderini yazdılar. Trabzonspor kendini başka bir yere taşırken Beşiktaş'ı da sıkıntılı bir noktada bıraktı.'
AHMET ÇAKAR: O POZİSYON PENALTI DEĞİL!
'Bir-iki ufak hatası dışında hakem için söylenecek yegane şey, mükemmel bir maç yönettiğidir. Ghezzal'ın pozisyonu penaltı değil.
Trabzonspor şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Tabii çok erken, daha çok fazla maç var ama Trabzonspor'un defansif ve ofansif olgunluğu takdire şayan. İlk devre çok kontrollü oynadılar. Beşiktaş, özellikle soldan Umut'la çok fazla geldi ama tüm son paslar boş çıktı. Sağdan ise o alıştığımız Ghezzal-Rosier hücumlarının yerinde yeller esiyordu.
Devre biterken Trabzonspor golü buldu. Orta sahadan Berat'ın mükemmel pasıyla, biraz da Vida'nın geç hamle zamanlamasıyla Abdülkadir kaleci ile karşı karşıya kaldı ve Ersin'i mağlup etti.
İkinci yarı Beşiktaş, 70-75. dakikaya kadar adeta tek kale oynadı. Bu arada kaleci Uğurcan'ın da ilk yarı ve ikinci yarıda bazı pozisyonlarda devleştiğini söyleyelim.
'İNANILMAZ BİR DİSİPLİNSİZLİK BAŞLADI'
Maçın başından beri Beşiktaş son paslarda çok başarısızdı ama bu sefer son pası Trondsen verdi. Trabzonspor'un sol beki neredeyse orta sahadan kalesine pas verince araya Larin girdi, Hüseyin müdahale etti ama top Larin'in önüne düştü, o da golü yaptı. İşte bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta inanılmaz bir yorgunluk ve inanılmaz bir disiplinsizlik başladı.
Sahanın en iyilerinden biri olan Nwakaeme, Trabzonspor için çok şey ifade ediyor. Uzatmanın son saniyesinde Serkan ile çok çabuk çıktılar. Top Nwakaeme'ye atıldı, o da Cornelius'un önüne yuvarlayıp Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet getirdi.
Görünen o ki bu senenin Trabzonspor için o sene olma ihtimali her geçen hafta yükseliyor. Maç öncesi hakem Erkan Özdamar çok speküle edildi. Ama bir-iki ufak hatası dışında hakem için söylenecek yegane şey, mükemmel bir maç yönettiğidir.
Kritik bir pozisyon olan Ghezzal'ın poziyonu bence penaltı değil. Ayaklar çarpışıyor. Onun haricinde de oyunculara yaklaşımı, kart standardı ve karar isabeti çok yüksekti.'
ERMAN TOROĞLU'NDAN NET YORUM: 'HERHALDE ÇOK BAĞIRDI...'
Hakem bitiş düdüğünü çalmadan yazı yazamıyorum. Sebebi skor değil. Öyle şeyler olur ki o son dakikayı yazarsın. İşte bu öyle bir maçtı. Neden? Uğurcan son derece kabiliyetli, efendi bir insan hem de takım kaptanı.
Rakip seyircinin önünde kazanmışsın artık işi uzatma, rakip Beşiktaş sinirli. Sen kafanı eğ, sahayı terk et. 'Alkışlayın' diyerek seyirciye hareket yapıyorsun ve ikinci sarıdan atılıyorsun.
Haftaya takımın kaleci hatasıyla kaybederse ve bu haftayı temizleyemezse sorumlusu sen olacaksın. O zaman da bu galibiyetin hiçbir avantajı kalmayacak. Demek ki psikolojik olarak hazır değilsin. Kaptanlık bandını takmak kolay değil. Kaptan gemisini denizde başıboş bırakmaz, sahip çıkar. İnşallah bu olay sana da ders olur.
Şimdi gelelim maça... Beşiktaş mücadele eder gözüküyor. İyi güzel de dün gece rakibin hediyesiyle golü buldular. Onun haricinde hücum ediyor gibiydiler ama yalan rüzgarı. Beşiktaş geçen senenin rüzgarıyla yaşıyor.
Abdullah Avcı, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçı kazandı. Avcı bu sene dengeli, kontrollü ve başarılı gidiyor. Ayakları da yere basıyor.
Beşiktaş dün geceki hakem için bir şey demesin. Koca maçta bir hatası vardı. İlk yarıda ayağından sakatlanan Trabzonlu oyuncu için oyunu durdurdu. Orada devam ettirmeliydi. Herhalde Trabzonlu oyuncu fazla bağırdı. Koca gergin maçta tek hatası buydu. İyi maç yönetti.
İSKENDER GÜNEN: 'Abdullah Avcı geldikten sonraki süreç ve bugün gelinen nokta çok farklı. Edgar ve Peres gibi iki önemli oyuncusu yok. Bakasetas gibi gol ve asist katkısı yapan önemli bir futbolcusu sakatlandı. Göz ardı etmememiz gereken şey mücadele gücü yüksek, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan, ilk 11'de yer alan ve sonradan oyuna giren oyuncu birlikteliğidir.
Rakibin kendi sahasında ve şampiyonluk yarışında mutlak kazanılması gereken bir maç. İlk yarıda baskı, iki kenardan geliştirilen hücum girişimleri, yakaladıkları gol pozisyonları... Ama bir gerçek var ki hedef şampiyonluksa kaleci çok önemlidir. Uğurcan, Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten sonra gördüğüm en yetenekli isim.
İlk yarı ve ikinci yarıda kurtardığı 3 mutlak gol pozisyonu var ki bu onu maçın kazanılmasında en büyük öne çıkan isim yaptı. Her ne kadar futbol bir takım oyunu bile olsa aslında bir andan ibarettir. Anı doğru şekilde kullanan takım, diğerine göre daha avantajlı olur.
ÇOK DEĞERLİ ÜÇ PUAN
Dünkü maçın Trabzonspor adına sonuca etki eden bir başka ismi ise Hamsik. İlk yarı Nwakaeme'ye attığı mükemmel top ve Abdülkadir Parmak'ın attığı gol pası fevkaladeydi. İkinci yarıda Trabzonspor'un yediği gol Trondsen'in yaptığı büyük bir hata sonucu geldi.
Maçın uzatma dakikalarında ise mükemmel bir karşı atak ve Cornelius ile gelen gol ve alınan 3 puan çok değerliydi. 24 maçtan beri mağlubiyet yüzü görmeyen bir takım, bugün gelinen noktada bu takımı yaratanlara ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olanlara saygı duymak gerektiği düşüncesindeyim.'