Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul'a veda mı ediyor? Katar'dan dev teklif! (Sabah Özel)
Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:20 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:28

Son dakika: Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul'a veda mı ediyor? Katar'dan dev teklif! (Sabah Özel)

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Son dakika: Fenerbahçe’nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul’a veda mı ediyor? Katar’dan dev teklif! Sabah Özel

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Takımın süperstarı Mesut Özil ile Vitor Pereira arasındaki sorunlar devam ediyor. Mesut, son maçlarda sakatlığı nedeniyle kadroya giremiyor. Arsenal'dan büyük ümitlerle transfer edilen Mesut Özil, henüz Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Geçen sezonun devre arasında İngiliz devi Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil, bu sezona iyi başlamasına rağmen sonradan form düşüklüğü yaşadı. Fenerbahçe'nin 10 numarası bu sezon Adana Demirspor, Giresunspor ve E. Frankfurt maçlarında fileleri sarsmayı başardı. Sabah Gazetesi'nin özel haberine göre Mesut Özil'e Katar'dan teklif var!

SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI? KATAR...

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e olan ilgi bitmiyor. Sabah Gazetesi Yazarlarından Fatih Doğan'ın özel haberine göre sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil'e Katar ekipleri yeniden kanca attı!

F.Bahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı.

İlk etapta bu teklife sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, bir süre daha F.Bahçe'deki durumuna bakacak. Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Arsenal'den transfer edilen 10 numara geride kalan süreçte 16'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 23 mücadelede forma giyerken 3 gol atıp 2 kez de asist katkısı verdi.

Mesut Özil kariyeri boyunca Premier Lig'de Bundesliga'da LaLiga'da ve Süper Lig'de forma giydi. Premier Lig'de Arsenal formasıyla 184 maça çıkan Mesut, 33 gol atıp 58 asist yaptı.

Real Madrid döneminde 105 La Liga maçına çıkan Mesut Özil, 19 kez fileleri sarsarken 54 asist yaptı.

Bundesliga'da da 13 kez gol sevinci yaşayan Mesut Özil, Şampiyonlar Lİgi'nde 69 kez maça çıktı ve 11 gol attı.

Devler Ligi'nde de 26 asist yapan Mesut Özil'in geleceği kısa süre içinde belli olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil İstanbul'a veda mı ediyor? Katar'dan dev teklif! (Sabah Özel)
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