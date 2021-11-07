Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri West Ham United, Liverpool'un 25 maçlık serisine son verdi!
Giriş Tarihi: 7.11.2021 23:14 Son Güncelleme: 7.11.2021 23:21

West Ham United, Liverpool'un 25 maçlık serisine son verdi!

AA
West Ham United, Liverpool’un 25 maçlık serisine son verdi!

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Liverpool, deplasmanda West Ham United'a 3-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi.

Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi. Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.

Bu sonuçla, lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalan Liverpool, 22 puanla 4. sırada yer alırken West Ham United, 23 puanla 3. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Leicester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
EYT yasası ne zaman çıkacak, çıktı mı? 2021 EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) nedir ve kimleri kapsıyor, son durum nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
West Ham United, Liverpool'un 25 maçlık serisine son verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA