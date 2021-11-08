Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 7 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:20 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:20

7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 7 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 7 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyadaki etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki ilk corona virüsü pandemisi teşhisinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu verilerine göre 25 bin 304 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka - vefat sayıları kamuoyu tarafından merak edilerek “7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 7 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve son dakika güncel Türkiye vaka - vefat rakamları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka - vefat sayıları bilgileri ve son dakika detaylarını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA: 7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel corona virüsü vaka - vefat verileri açıklandığında burada olacak.

7 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 304

VEFAT SAYISI: 200

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852

6 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 474

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584



5 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 193

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201



4 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

3 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 764

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366

2 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 7 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar?
Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! 'O tam bir kukla...'
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüdü: Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı!
Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, hastalığı nedir? 8 Kasım 2021 Pazartesi
Cristiano Ronaldo büyük maçlarda kayıp! Yine kendini kaybetti: 'Korkakça...'
KYK burs kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 7 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA