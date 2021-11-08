Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka - vefat sayıları bilgileri ve son dakika detaylarını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel corona virüsü vaka - vefat verileri açıklandığında burada olacak.
VAKA SAYISI: 25 bin 304
VEFAT SAYISI: 200
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852
VAKA SAYISI: 27 bin 474
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584
VAKA SAYISI: 28 bin 193
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837
VAKA SAYISI: 29 bin 764
VEFAT SAYISI: 246
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837