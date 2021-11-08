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Giriş Tarihi: 8.11.2021 20:37 Son Güncelleme: 8.11.2021 20:39

Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir ve ne kadardı? TRT payı kalktı mı?

Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir ve ne kadardı? TRT payı kalktı mı?

TRT payı nedir ve faturalardan kalktı mı sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle merak konusu oldu. Erdoğan, elektrik faturalarında yeni bir döneme geçildiğini belirtirken TRT payı ve Enerji Fonu Kesintileri'nin kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmenin akabinde, faturalarda TRT payı kalktı mı konusu netlik kazandı. Peki, elektrik faturalarında yer alan TRT payı nedir, ne kadardı? Detaylar haberimizde.

Elektrik faturalarında TRT payı kalktı mı sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerken elektrik faturalarında yer alan TRT payı ve Enerji Fonu Kesintileri ile açıklama yaptı. Erdoğan, her ikisinin de faturalardan kaldırıldığını belirtti. Böylelikle, faturalardan TRT payı kaldırıldı mı sorusu cevap buldu. Peki, elektrik faturalarındaki TRT payı nedir, ne kadardı?

FATURALARDAN TRT PAYI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT payı ile ilgili şunları söyledi:

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı.

Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz. Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır.

TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2'sine tekabül eder. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmamaktadır.

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Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir ve ne kadardı? TRT payı kalktı mı?
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