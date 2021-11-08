Fenerbahçe taraftarı dün akşam oynanan Kayserispor maçından sonra hem yönetime hem Ali Koç'a hem de teknik direktör Vitor Pereria'ya tepki gösterdi! Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, 'Vitor Pereira'nın yetersizliği, Ali Koç'un yalnızlığıdır.' diyerek camiaya çağrıda bulundu! Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'de değişim yaşanabilir...
GÜRCAN BİLGİÇ'TEN SERT SÖZLER! "PEREİRA'NIN KONTROLÜNDEN ÇIKTI"
'Bu kadarı olmamış, yaşanmamış bir durum ile karşı karşıya Fenerbahçe. Öyle bir krize girdi ki, çözüm bulması gerekenlerin "sorunun" kendisi olduğu sürecin içinde.
Maceracı, taktik-teknik yetersizliği adeta belgeli, insan ilişkileri sorunlu bir teknik adam ile anlaşarak ilk yanlış adımı atmışlardı. Sonrasındaki gelişmelere de "seyirci" kaldılar. Dün gecenin yaşanması tabela üstünden okunmamalı.
İrfan Can penaltıyı atsa başka bir maç seyrederdik. Ya da direkten dönen topların ikisi bir-iki santim aşağıya gelseydi. Perşembe akşamı istimini almış takımla "yorgunluk" bahanesi ile oynamak, aslında istikrarsızlığın başlangıcı.
İkinci yarı başlarken, 4-2-4 dizilişine dönmek, santrforları ikilemek, maçı tamamen bir kaosun içine sokmak tam bir teknik direktör fiyaskosu.
Merkezi tamamen rakibe bırakan, oyunun aklını (İrfan Can) kenara alan, Mesut ve Sosa'yı ısrarla kulübede tutan, teknik direktörlüğü sürekli taraftarın kalbini okşayan kelimeler söylemekle ibaret bir yönetici Vitor Pereira.
Ne kendi takımını tanıyor ne de rakibi. Hangi oyuncusundan nasıl verim alacağının farkında olmadığı gibi, geçen sene şampiyonluğu kaçıran takımın bütün dengelerini de altüst etti. Çok kısa söylemek gerekirse; Pelkas'ı sağ bek oynattı. Kenardakinin "yetersizliği", artık Ali Koç'un "yalnızlığı"dır.
Üç stoperle oynarken, yine duran toptan gol yemeleri de bir ön hazırlık eksikliği, kullandıkları duran toplardan pozisyon üretememeleri de. 60'tan sonra takımın fizik gücünün geriye düşmesi, temposunu yitirmeye başlaması da cabası...
Bu maçta yapılan değişiklikler, oyuncu reaksiyonları, tribün tepkisi, 2-0'dan geri dönüş ve kurtarılan puan. Artık bu takım Vitor Pereira'nın kontrolünden çıktı. Milli maç arası, Galatasaray derbisi öncesi... Tiktak, tik-tak... Çok daha geç olmadan.'
ÖMER ÜRÜNDÜL: "ŞAMPİYONLUKTAN BAHSETMEK ÇOK ZOR! BU KALECİYLE..."
'Fenerbahçe 90 dakika tempolu, presli bir futbol sergiledi. Ancak yoğun baskıda üretkenlik yoktu. Bunun rakip açısından birinci nedeni Kayserispor'un iyi yerleşimli, alan daraltan savunma kurgusu uygulaması ve tüm oyuncuları ile dirençli bir futbol sergilemesiydi.
F.Bahçe açısından ikinci önemli nedense; dün geceki kadro yapısı açısından kanatsız bir takımın sahada oluşuydu. Kapalı savunmalara karşı kanat forvetiniz yoksa, arızaya uğratmak tesadüflere bağlıdır. Bu tabloda yoğun hücum girişimleri, kısır bir döngü oluşturdu. Kaçan penaltıdan sonra kornerden skor dezavantajına düşüldü. F.Bahçe maçı bırakmadan baskısına devam ediyordu.
Sonuçta önce fark bire indi, sonra da son saniye penaltısı ile ancak 1 puan kurtarılabildi. Maçın geneline baktığımızda bu kadar baskın oynayan bir takımın hazırlanmış tek atakla pozisyonu yok. Penaltıyı saymazsak, 3 top direkten döndü. Bu tabii ki şanssızlıktı. Ama bunların hiçbiri bir organizasyon sonucu değildi.
"TRABZONSPOR İLE FARK 10'A ÇIKTIKTAN SONRA..."
Sadece Zajc'ın güzel golü hazırlanmış bir pozisyonla geldi. Tabii eğer sisteminiz oturmamışsa, sürekli kadrolar değişirse, bir de kanat forvetiniz yoksa yapacak bir şey kalmıyor. Hırslı ve baskılı oyun her şeye yeterli gelmiyor. Son 4 maçta 11 puan kaybeden bir takımın artık şampiyonluktan bahsetmesi mümkün değil. Hele ki Trabzon'la olan fark 10'a çıkmışsa…
"SON DERECE DENEYİMSİZ BİR GENÇ...'
Antwerp maçından sonra yine methiyeler düzüldü. Ama o ekstra bir geceydi. Benim o maçtaki yazı başlığım şöyleydi: "Her şey toz pembe değil." Bu gerçek dün bir kez daha su üstüne çıktı. Ayrıca Berke'nin ilk maçını izledikten sonra, "Bu kaleci ile F.Bahçe hedefe varamaz" diye yazdım. Çünkü son derece deneyimsiz bir genç.
4 MAÇTIR KAYIP!
Fenerbahçe, Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Avrupa'da Antwerp'i 3-0 yenerek taraftarın ağzına bir parmak bal çalan sarı lacivertliler, ligde son dört maçında üç yenilgi, bir beraberlik alıp, 11 puandan oldu.