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Giriş Tarihi: 9.11.2021 00:40 Son Güncelleme: 9.11.2021 00:41

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı ve Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef haftanın yeni takımları nasıl oldu?

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı ve Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef haftanın yeni takımları nasıl oldu?

Masterchef'te yeni haftanın takımları ve kaptanları belli oldu. Masterchef kaptanlık yarışı için yarışmacılardan pide yapmaları istendi. Bir yarışmacı, diğer rakiplerinden daha iyi yaparak Masterchef kaptanlık yarışını kazandı. Bu noktada, Masterchef kaptanlığı kim aldı ve haftanın yeni takımları nasıl oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Masterchef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni haftanın Kırmızı - Mavi takımları

Masterchef'te kaptanlığı kim aldı? Masterchef'te yeni hafta, kaptanlık oyunu ile başladı. İki etaplık kaptanlık oyunu yarışmasında, yarışmacılardan pide yapmaları istendi. İlk etapta pideyi başarılı yapan 6 yarışmacı, ikinci etapta Trabzon yağlısı yaptı. Safanur, Azize, Dilara, Tahsin, Eren ve Sergen arasından bir yarışmacı, istenilen yemeği yaparak Masterchef kaptanlık oyununu kazandı. Peki, 8 Kasım Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı Mavi takım kaptanı oldu? İşte, Masterchef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni haftanın Kırmızı - Mavi takımları

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yeni hafta, kaptanlık oyunu ile başladı. Kaptanlık oyunu iki aşamalı yapıldı. İlk aşamada 35 dakikada iki tane kıymalı kapalı pide istendi. Yemeğin bitiminde şefler, tadım yaparak sonraki aşamaya geçen 6 yarışmacıyı belirledi. Bu isimler; Safanur, Azize, Dilara, Tahsin, Eren ve Sergen oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMI KAPTANI KİM OLDU?

İkinci aşamada ise 25 dakikada Trabzon yağlısı yapılması istendi. Yarışmacılar, Mavi takım kaptanı olmak için şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Süre sonunda şefler, yapılan pidelerin tadımını yaptı. Gecenin en başarılı ismi Safanur, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.

Safanur'un bir hafta mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM: Safanur (Kaptan), Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Pelin

KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Sergen, Azize, Araz, Burcu

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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı ve Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef haftanın yeni takımları nasıl oldu?
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