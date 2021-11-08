Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim tamamen bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapanacak mı sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının arıdndan netlik kazandı. Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullar kapanacak mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, kararlılılık mesajı verirken öğrenci ve velilerin merak ettiği, yüz yüze eğitim biter mi sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullar kapanır mı konusuyla ilgili yaptığı açıklama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi:
Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;
ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK
Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.
İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE
Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.