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Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:16 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:16

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen “MPİ Süper Loto sonuçları” bugün (7 Kasım 2021 Pazar) bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyerek, “7 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenerek duyurulmaya devam ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunun bugünkü çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "7 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 KASIM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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