"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenerek duyurulmaya devam ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunun bugünkü çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "7 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları...