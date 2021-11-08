Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri VGM bursu başvuru sonuçları bekleniyor! 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:09 Son Güncelleme: 8.11.2021 14:09

VGM bursu başvuru sonuçları bekleniyor! 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

VGM bursu başvuru sonuçları bekleniyor! 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün üniversite öğrencilerine sağladığı maddi destek başvuruları devam ederken öte yandan VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. İşlemlerini kurumun resmi sitesi üzerinden tamamlayan binlerce öğrenci bu kez “2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuçlara yönelik bir tarih açıklamasında ise bulunmamıştı. Peki, VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ortaöğrenim için başvuruların 30 Ekim'de sona ereceğini Yükseköğrenimlerde ise 15 Kasım'da başvuru ekranının kapanacağını bildirmişti. Sürecin sona ermesine kısa süre kala "2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 202

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olmadı. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

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VGM bursu başvuru sonuçları bekleniyor! 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
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