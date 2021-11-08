Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur?
Giriş Tarihi: 8.11.2021 13:06 Son Güncelleme: 8.11.2021 13:06

Yeni asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur?

Yeni asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur?

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gündeminde yer alan “yeni asgari ücret kaç TL olacak?” sorusu önümüzdeki haftalarda yanıt bulacak. Yılsonuna haftalar kala sıkça araştırılanlar arasına giren bu mevzu; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonucunda aydınlanacak. 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur gibi sorular vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. Çalışanların ve emeklilerin maaşına yansıyacak miktara ilişkin tahminler haberimizde.

Yılbaşından önce belirlenecek olan asgari ücret zam oranı 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak. İşçi sendikaları ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda tespit edilecek olan zam miktarı, milyonlarca işçi tarafından "Yeni asgari ücret kaç TL olacak" sorusuyla araştırılıyor. İşçi ve işverenler, belirlenecek zam oranı için araştırmaları sürdürürken, enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri yeni rakamları belirleyecek. 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur? İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı!

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

2022 YILINDA TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.

Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? 7 Kasım 2021 MasterChef elenen isim belli oldu! Kimse bu ismi beklemiyordu!
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Fenerbahçe maçının uzatmasında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum! 'O bir kukla...'
Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı ne? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı, geri dönecek mi?
25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı!
MasterChef kim elendi ve hangi isim yarışmaya veda etti? 7 Kasım 2021 Dün akşam MasterChef elenen isim şoke etti!
SON DAKİKA! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: Arabasının önü kesildi! Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratları
Türkiye ayakta! Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan için Çarşamba'yı işaret eti
Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...
İşte 15 soruda kıdem tazminatı ve hesabı: 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA