Yılbaşından önce belirlenecek olan asgari ücret zam oranı 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak. İşçi sendikaları ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda tespit edilecek olan zam miktarı, milyonlarca işçi tarafından "Yeni asgari ücret kaç TL olacak" sorusuyla araştırılıyor. İşçi ve işverenler, belirlenecek zam oranı için araştırmaları sürdürürken, enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri yeni rakamları belirleyecek. 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, net – brüt tahmini ne kadar olur? İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı!

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.