PTT kargo çalışma saatleri 10 Kasım Çarşamba gününün gelmesiyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 10 Kasım resmi tatil olmamakla birlikte PTT kargonun açık olup olmadığı merak ediliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım Çarşamba günü, tüm Türkiye'de çeşitli törenlerle anılacak. Peki 10 Kasım PTT kargo açık mı? 10 Kasım Çarşamba günü PTT kargo çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte PTT kargo çalışma saatleri
10 Kasım PTT kargo açık olacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmadığı için PTT kargo açık sayılıyor. Kargo, hastane, PTT ve noter gibi kurumlar da resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Ancak Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için bu kurumlar da açık olacaklar. Normal çalışma düzenlerine devam edecek olan kurumlarda işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecekler.
10 Kasım tarihinin resmi tatil olarak daha önceki senelerde kutlanmamasından dolayı diğer kurum ve kuruluşlarda da bu tarihin tatil edilmediği biliniyor. PTT kargo çalışma saatleri 10 Kasım'da değişiklik göstermeyecek.
PTT hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır. PTT çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi alabilirsiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.anmamasından dolayı diğer kurum ve kuruluşlarda da bu tarihin tatil edilmeyeceği düşünülüyor.