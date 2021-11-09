10 KASIM PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım PTT kargo açık olacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmadığı için PTT kargo açık sayılıyor. Kargo, hastane, PTT ve noter gibi kurumlar da resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Ancak Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için bu kurumlar da açık olacaklar. Normal çalışma düzenlerine devam edecek olan kurumlarda işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecekler.

10 KASIM PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

10 Kasım tarihinin resmi tatil olarak daha önceki senelerde kutlanmamasından dolayı diğer kurum ve kuruluşlarda da bu tarihin tatil edilmediği biliniyor. PTT kargo çalışma saatleri 10 Kasım'da değişiklik göstermeyecek.