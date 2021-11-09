En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranlarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşiyor. Bu noktada vatandaşlar, en düşük emekli zammı ne kadar olacak, emekli zammı son durum ne sorularına yanıt arıyor. TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Peki, bu rakamlar eşliğinde emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.