Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 9.11.2021 11:10 Son Güncelleme: 9.11.2021 11:10

2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye’de milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyişe geçti. Memur ve emeklilerin maaş zammında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, gözler son 2 aylık enflasyon oranına çevrildi. Şuana kadarki enflasyonlar göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 2 bin 508 lira olması bekleniyor. Bu noktada SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak sorusu öne çıkıyor. Peki, 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç para olacak, emekli zammı ne zaman belli olur? Detaylar haberimizde.

En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranlarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşiyor. Bu noktada vatandaşlar, en düşük emekli zammı ne kadar olacak, emekli zammı son durum ne sorularına yanıt arıyor. TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Peki, bu rakamlar eşliğinde emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
EYT yasası son dakika bugün: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak?
14 yaşındaki kızını vurması için kadın tetikçi kiralamış!
SON DAKİKA: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA