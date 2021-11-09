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Giriş Tarihi: 9.11.2021 11:01

MasterChef düelloyu kim kazandı, hangi takım yarışmacısı? 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve takımlar

MasterChef düelloyu kim kazandı, hangi takım yarışmacısı? 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve takımlar

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef’te 8 Kasım Pazartesi akşamı kaptanlık yarışı yapıldı. Kaptanlık oyununda pide ve Trabzon yağlısı yemekler yapılırken Safanur haftanın kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu. Programın izleyenleri ise “MasterChef düelloyu kim kazandı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve takımlar

"MasterChef düelloyu kim kazandı?" sorusunun yanıtı, MasterChef Türkiye yarışmasını izleyenlerce araştırılıyor. Son programda kaptanlık oyunu oynandı ve düellonun kazananı da belli oldu. Yarışmacılar jüri üyelerine en güzel ve lezzetli tabakları sunmak için mücadele ettiler. Peki; MasterChef düelloyu kim kazandı, hangi takım yarışmacısı kazandı? 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve takımlar

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacıların iki aşamalı oyun oynayacağını açıkladı. İlk turda kıymalı kapalı pide için yarışmacılara 35 dakika süre verildi.

Sürenin ardından şeflerin tadımına göre kaptanlık oyununu Safanur kazandı. Safanur kırmızı takım kaptanlığına ise Mert'i seçti. Öte yandan kaptanların belirlenmesinin ardından bu kez haftanın kırmızı ve mavi takımları yeniden kuruldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Safanur ve Mert'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

MAVİ TAKIM: Safanur (Kaptan), Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Pelin

KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Sergen, Azize, Araz, Burcu

MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Takım seçimleri sonrası kaptanlar bu kez avantajın yer aldığı düello oyununda karşı karşıya geldi. Bu hafta kaptanlar düello oyununda şefler yarışmacıların parmak böreği yapmasını istedi.

Verilen süre sonunda şefler, kritik tadımı yaparak yemekleri aralarında değerlendirdi. Oy birliğine göre kaptanlar düellosunu kazanan kırmızı takım kaptanı Mert oldu. Kaptanlar düellosunda kazanılacak avantaj ise karşılıklı olarak birer yarışmacı değiştirme hakkı olarak açıklandı.

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MasterChef düelloyu kim kazandı, hangi takım yarışmacısı? 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve takımlar
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