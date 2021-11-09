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Giriş Tarihi: 10.11.2021 01:27 Son Güncelleme: 10.11.2021 01:27

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takım üyeleri yeni haftada kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçiminde bir araya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı yapan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği menüdeki ürünleri hazırlayan ana kadro yarışmacılarından, jüri şeflerin tadımı sonrasında en fazla puanı toplayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Diğer yandan yarışmanın takipçileri "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin tüm bilgiler şöyle;



9 Kasım 2021 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı olurken, başarılı olamayan takım kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı.

Kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhası Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılması istenen menünün mavi ve kırmızı takımlara duyurulmasıyla başladı. Ardından takımlar verilen süre içerisinde menüde yer alan tüm ürünleri en başarılı olmak amacıyla özenle hazırlamaya başladı. Verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak puanlama yaptı.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların ürünlerini değerlendirdikten sonra sıra dokunulmazlık oyununu kazananın açıklanmasına geldi. Ürün bazında açıklanan puanların ardından en yüksek puanı almayı başaran mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlığını almayı başardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyunundan başarılı olamayan kırmızı takım üyeleri eleme adayı oyununda bir kez daha tezgah başına geçerek şefler tarafından istenen tabağa en yakın tabağı hazırlamak için bir kez daha tezgah başında kozlarını paylaştı. Hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadımının yapılması sonrasında en başarılı tabağı hazırlayan Burcu bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eleme adayları ise Araz ve Azize oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Safanur (K)
  • Eren
  • Hasan
  • Tahsin
  • Dilara
  • Pelin



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Mert (K)
  • Sergen
  • Azize
  • Araz
  • Burcu

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
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