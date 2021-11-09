MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği menüdeki ürünleri hazırlayan ana kadro yarışmacılarından, jüri şeflerin tadımı sonrasında en fazla puanı toplayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Diğer yandan yarışmanın takipçileri "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin tüm bilgiler şöyle;