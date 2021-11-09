Milli takım kalecilerinden ortak mesaj: Birlikte savaşacağız!

İlk olarak söz alan deneyimli kaleci Sinan Bolat, önlerinde çok önemli iki maç olduğunu söyleyerek, "Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz o maça yönelik. Oradan 3 puan alıp, güzel bir moralle Karadağ maçına çıkmak istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH AVRUPA'YA GİDER VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERLER"

Bolat; Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ın performansının çok iyi olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "Buradan Altay kardeşime geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zaman sağlığına ulaşır. Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum tabii kaleci antrenörümüz önderliğinde. Performansları ortada. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa'ya gider ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederler."