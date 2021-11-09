YDS sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Akademik kariyer hedefleri olan öğrencilerin ağırlıklı olarak katılacağı sınav öncesi en çok merak edilen ise sınavın ne zaman yapılacağı oldu. Peki, YDS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM 2022 YDS sınav ve başvuru tarihleri