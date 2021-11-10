Beşiktaş’a VAR’dan gol atmaya uğraşıyorlar!

Yoksa suyun sel olduğunu düşündüğünüzde hakemi, MHK'si ve TFF'si de dahil kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, son dönemde takımlarının saha içinde adaletsizliğe uğradığını ileri sürdü. Urgancılar, "Hiç merak etmesinler; Beşiktaş Kulübü ve tüm branşlarda mücadele eden sporcularının olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip, hakkıyla kazanmaktır. Özellikle futbol maçlarında nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta bir damla su arar gibi, adalet peşinde koşuyoruz" dedi. Futbolda daha adil olmak için VAR mekanizmasının icat edildiğini vurgulayan genel sekreter Urgancılar, sözlerine şöyle devam etti:



UMARIM BU SUDAN MUHABBET GEREKLİ YERLERE GİDER

"Eskiden saha içerisinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken şimdi saha dışında VAR masasında 'Beşiktaş'a nasıl gol atarız?' diye uğraşanlar var. Ama bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali bizim bardaklarımız çoktan doldu. Hatta barajlar doldu. Akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa suyun sel olduğunu düşündüğünüzde hakemi, MHK'si, TFF'si de dahil önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz. Umarım bu sudan muhabbet de gerekli yerlere gider…"



KARTAL'DAN YENI SPONSOR

BEŞIKTAŞ Kulübü ile Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Bal Kaynak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Coşar ve Şirket Müdürü Hakan Çelik katıldı.