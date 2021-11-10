Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2021

Banka çalışma saatleri bankada işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil tarihleri arasında 10 Kasım yer almadığı için kamu kurumlarının açık olacağı biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da bankalar saat kaça kadar açık? 2021 Banka çalışma saatleri ve tüm detaylar…
10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.