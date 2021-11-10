Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2021

Banka çalışma saatleri bankada işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil tarihleri arasında 10 Kasım yer almadığı için kamu kurumlarının açık olacağı biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da bankalar saat kaça kadar açık? 2021 Banka çalışma saatleri ve tüm detaylar…