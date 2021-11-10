Süper Lig'de Gaziantep-Kasımpaşa maçında verilen uzatma dakikasını dikkate almayarak karşılaşmayı erken bitiren Halis Özkahya'ya eleştiriler devam ederken, tecrübeli hakemin istifa ettiği ifade edildi. İstifa kararını değerlendiren SABAH Spor yazarları, hakemle ilgili çok çarpıcı eleştirilerde bulundular. Ahmet Çakar, Halis Özkahya'nın istifasına yönelik çok sert eleştiriler kaleme aldı.
SORU: Halis Özkahya Gaziantep-Kasımpaşa maçında yaptığı hata nedeniyle istifasını vererek hakemliği bıraktı. Sorumlu olarak faturayı ödedi. Bir yandan da hakemler tartışılmaya devam ediyor. Bu olay için yorumunuz nedir?
"HALİS ÖZKAHYA YANARKEN YANGINI SÖNDÜRMEYEN YARDIMCILARINA..."
BÜLENT TİMURLENK: "Saha içinde 3, VAR odasında 2 yardımcısı varken bir orta hakem akıl tutulması yaşadığında bu 5 kişiden birinin müdahil olmasını beklersiniz. Halis Özkahya kötü maçlar yönetmiş olabilir ama erken bitirdiği maç tabelada kopmuş bir karşılaşmaydı, aksini düşünmek bile istemiyorum."
"Aldığı karar hayırlı olsun. Ancak bu oyun futbolcular için bir takım oyunu ise hakemler için de bir takım oyunu. Halis Özkahya yanarken yangını söndürmeyen yardımcılarına hakemlik hayatında başarılar."
"ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE..."
LEVENT TÜZEMEN: Bir söz vardır, 'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.. 'diye. Galatasaray- Konya maçında Skubic'in olmayan penaltısı konusunda Hüseyin Göçek'e gördüğün şey doğrudur diyerek haksız penaltıya hükmeden Özkahya'nın bileti o dönemde Yusuf Namoğlu tarafından kesilmişti."
"ALLAH'IN ADALETİ OLARAK BAKIYORUM"
"O Halis Özkahya, yönettiği çok maçta başarısız olmasına rağmen korundu ve kollandı ama Gaziantep'te öyle bir hata yaptı ki artık geri ye dönme şansı yoktu. Ben bunu bir duruş olarak görmüyorum, Allah'ın adaleti olarak bakıyorum."
"ÖZKAHYA BİR ÖRNEK SERGİLEDİ"
ALİ GÜLTİKEN: Özkahya istifa etti ve bir örnek sergiledi. Aslında bunun herkese örnek olması en büyük temennimiz. Futbolun bütün paydaşlarının kendi üzerine düşen sorumluluğu alması en büyük rüyamız. Hakemler üzerinden bitmeyen ve konuyu yalnızca bu noktada tartıştırmaya çalışan futbolun diğer başarısız aktörlerinin Halis Özkahya'dan ders almalarını ümit ediyoruz.
AHMET ÇAKAR: Yemişim o duruşu! Neymiş efendim; 'iş kötüye sarmış, hakaretle ve küfürle bu iş gitmezmiş'. Ya Halis bırak bu işleri… Ben, Erman Hoca, sahada düdük çalarken sen dünyada yoktun. Ne anamız kaldı ne avradımız. Gittin Gaziantep'te işin içine ettin, ondan sonra da hakemliği bırakmak zorunda kaldın."
"Küfür hep vardı, hep de var olacak. Benim adıma şarkılar bestelendi, gıkımız çıkmadı. Hafızanın alamayacağı bir hata sonrasında hakemliği bırakmak zorunda kaldın. Aklın sıra bu işleri küfürlere yordun. Sana Gaziantep'te ne küfür edildi ki maçı 5 dakika erken bitirdin! Millet soyunma odasına girip tuvaletini yaptı, sonra tekrar sahaya çıkardın?"
"GÖRDÜKLERİNİ ÇALDIKLARI ANDA TEPKİ ALMADIKLARI..."
GÜRCAN BİLGİÇ: Özkahya hep tartışılan yönetimlerin sahibiydi. Son durumda artık güven endeksi de sıfırlandı. Hakemlerin sahada yanlış karar da olsa, gördüklerini çaldıkları anda tepki almadıklarını artık rahatlıkla görüyoruz. Onları hedef alan yorumlar, bugüne kadar hakemler üzerinde baskı kurarak sonuç arayanlardan geliyor. İki haftadır en objektif yönetimleri gördüğümüzü de söylemeliyim.