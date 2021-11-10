Son dakika: Emre Belözoğlu sonrası görüşülmüştü! Fenerbahçe’de Pereira’nın yerine Lucien Favre...

Son dakika...Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi Vitor Pereira. Portekizli hocanın takımın başında kalıp kalmayacağı tartışılıyor. Sarı-lacivertli camia bu konuda adeta ikiye bölünmüş durumda. Galatasaray derbisi öncesinde hoca değiştirmenin doğru olmayacağını düşününler de var, ezeli rakibin karşısına yeni bir teknik adamla çıkılması gerektiğini ifade edenler de. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...
Erol Bulut'un görevine son verdikten sonra takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Ali Koç, 10 maçta alınan 8 galibiyete rağmen genç hocayla yola devam etmemişti.
Sezon başında yaklaşık 2 aylık bir teknik adam arama süreci yaşayan sarı-lacivertliler, birçok isimle görüşmüştü.
SEZON BAŞINDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI!
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldıktan sonra teknik adam arayışına başlamıştı. Listenin ilk sırasında Lucien Favre'nin ismi vardı. Ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
Fenerbahçe, takımın başına Vitor Pereira'yı getirirken, Favre ise halen kendisine kulüp bulamadı.
İsviçreli teknik adamın adı son olarak Newcastle ile anılsa da İngiliz ekibi de tercihini Eddie Howe'den yana kullandı.
Fanatik'in haberine göre, Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertli yönetim, rotayı yeniden 64 yaşındaki çalıştırıcıya çevirdi.
Kredisini tüketme noktasına gelen yönetim, yeni hocanın 'tartışılmayacak' bir isim olmasını istiyor.
Favre'nin kariyeri ve boşta olması, kendisini bir kez daha bir numaralı öncelik haline getirdi.
Fenerbahçe ile Lucien Favre arasında yeniden temas kurulması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü çalıştırıcı için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu belirtildi.
64 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Borussia Dortmund'da görev yapmış, 13 Aralık 2020'de buradan ayrılmıştı.
Favre, yaklaşık 1 senedir takım çalıştırmıyor. Başarılı hoca, üst düzey teknik adamlık kariyerinde daha önce sadece bir kez sezon ortasında takım devraldı.
Favre, 2010-11 sezonunda 14 Şubat'ta Mönchengladbach'ın başına geçti.
FARİOLİ DE ADAYLAR ARASINDA...
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birini de Farioli olduğu iddia edilmişti. İtalyan gazeteci Di Marzio, Ali Koç'un genç teknik adamla görüştüğünü açıkladı.
Ancak Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.
Hurma, A Spor'a şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'nin hocamıza teklif yaptığı iddiaları asılsızdır. Ne bize ne de hocamıza gelen bir teklif yok"