Hıncal Uluç'tan dikkat çeken yazı! "Atatürk hangi takımlıydı?"

10 Kasım Atatürk'ü Anma gününden sonra dikkat çeken bir yazı kaleme alan SABAH yazarı Hıncal Uluç, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu konusundaki tartışmalara değinerek açıklık getirdi. İşte Hıncal Uluç'un dikkat çeken o yazısı...
ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTARDI?..
Ben kendimi bildim bileli, üç büyükler, Atatürk'ün tuttuğu takımı tartışırlar.. Üçü de "Bizdendi" derler ama, hiçbirinde kesin bir kanıt yoktur. 9 Kasım günü, Dolmabahçe'de, İnönü Stadı'nın önünden geçerken, bu manzarayı gördüm. İşaret ettim, Caner hemen resmini çekti.
Ertesi sabah, yani 10 Kasım'da, bana gelirken, Ali Sami Yen Stadı'nın önünden geçerken de durmuş.. İkinci resmi çekmiş, Caner.. Hem de TEM yolu üzerinde.. Avrupa'nın en önemli otoyolu orası..
Asya'yı Londra'ya kadar Avrupa'ya ulaştıran yol.. Ülkemizin dört bir yanından gelenleri ve bu yolu kullanan İstanbulluları da düşünün. Yüzlerce, binlerce kimler geçiyor hem.. O üzerinde adı bile yazılmaz olmuş, vefasız Ali Sami Yen'in 10 Kasım sabahı görünüşü aynen bu.
Şimdi Beşiktaş'ın stadıyla Galatasaray'ın stadını bir karşılaştırın..
Mesele "Atatürk hangi takımı tutardı" değil.. Mesele aslında, "Atatürk, hangi takımın içinde, kalbindeydi" değil mi, Allah aşkına?.