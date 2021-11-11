Hıncal Uluç'tan dikkat çeken yazı! "Atatürk hangi takımlıydı?"

Asya'yı Londra'ya kadar Avrupa'ya ulaştıran yol.. Ülkemizin dört bir yanından gelenleri ve bu yolu kullanan İstanbulluları da düşünün. Yüzlerce, binlerce kimler geçiyor hem.. O üzerinde adı bile yazılmaz olmuş, vefasız Ali Sami Yen'in 10 Kasım sabahı görünüşü aynen bu.