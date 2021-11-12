İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları için giriş belgeleri kurum tarafından erişime açıldı. Bu hafta sonu düzenlenecek olan sınavların yapılmasına kısa bir süre kala söz konusu sınava yönelik araştırmalar yapılıyor. Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak. Peki; AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, yarın mı? İşte AUZEF sınav yerleri ve sınav tarihleri 2021
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Değerli Öğrencilerimiz, 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sınav giriş belgelerinizi alabilirsiniz.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.