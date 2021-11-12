Evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Kasım Cuma: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz ay ödemelerin 15 Ekim'de başlayacağını ve 20 Ekim'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Bu ay henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak benzer tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.



Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.