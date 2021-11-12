Evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Kasım Cuma: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulama sayfası, ödenekten yararlanacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. E-Devlet ekranı üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşı sorgulama işlemi online olarak da yapılabiliyor. Peki; Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım aylığı yatan iller listesi 12 Kasım 2021 Cuma!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz ay ödemelerin 15 Ekim'de başlayacağını ve 20 Ekim'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Bu ay henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak benzer tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.