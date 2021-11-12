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Giriş Tarihi: 12.11.2021 17:44 Son Güncelleme: 12.11.2021 17:58

Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında konuştu: Rakipleri baskı altına almak istiyoruz

DHA
Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında konuştu: Rakipleri baskı altına almak istiyoruz

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu. Aktürkoğlu, “Yarın bize hem galibiyet hem de fazla gol gerekiyor. Hedefimiz, erken öne geçebilmek. Ondan sonra skor olarak rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Yarınki mücadelede hedeflerinin erken öne geçmek olduğunu vurgulayan Aktürkoğlu, "Yarın bize hem galibiyet hem de fazla gol gerekiyor. Hedefimiz, erken öne geçebilmek. Ondan sonra skor olarak rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Rakibimizin gruptaki yerini düşük görmemek gerekiyor. İlk maçta ilk yarı gol atamadığımız için sıkıntıya girmiştik" diye konuştu.

"HOCAMIZLA ARAMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY İLETİŞİM"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un oyuncularıyla kurduğu iletişimin önemine dikkat çeken genç oyuncu, "Hocamız, şahsi olarak sadece benimle değil bütün takımla tek tek ilgileniyor. Dünkü idmanda benden yapmamı istediği şeyleri gösterdi. Yeni ekiple birlikte gelen en önemli şey futbolcularla iletişim. Hocamız, isteklerini ve beklentilerini ikili diyalog halinde bize anlatıyor. Bu da bir oyuncunun, hocasıyla yapabileceği en güzel şey. En önemli şey aramızdaki iletişim. Hocamız Türkçe de öğrendi, bize sürekli şakalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"HAYATIN KARŞINIZA NELER ÇIKARACAĞINI BİLEMİYORSUNUZ"

Milli futbolcu 3'üncü Lig'ten direkt olarak Galatasaray'a transferi ve milli takıma seçilme süreciyle ilgili olarak da düşüncelerini paylaştı. Başardığı şeyin imkansız olmadığını söyleyen genç oyuncu, "Ben 3'üncü Lig'ten geldim. Bu zor görünebilen bir şey ama imkansız değil. Benden önce de başarmış kişiler vardır. Benden sonra da bu sayı artacaktır. Küçüklere söyleyebileceğim, pes etmemek gerekiyor. Hayatın karşınıza neler çıkaracağını bilemiyorsunuz. Ben Galatasaray'a büyük riskler alarak geldim. Çok zorlu bir sınav oldu benim için. Şu an buradayım ve çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Fatih hocama da bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında konuştu: Rakipleri baskı altına almak istiyoruz
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