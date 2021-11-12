Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında konuştu: Rakipleri baskı altına almak istiyoruz

"HAYATIN KARŞINIZA NELER ÇIKARACAĞINI BİLEMİYORSUNUZ"

Milli futbolcu 3'üncü Lig'ten direkt olarak Galatasaray'a transferi ve milli takıma seçilme süreciyle ilgili olarak da düşüncelerini paylaştı. Başardığı şeyin imkansız olmadığını söyleyen genç oyuncu, "Ben 3'üncü Lig'ten geldim. Bu zor görünebilen bir şey ama imkansız değil. Benden önce de başarmış kişiler vardır. Benden sonra da bu sayı artacaktır. Küçüklere söyleyebileceğim, pes etmemek gerekiyor. Hayatın karşınıza neler çıkaracağını bilemiyorsunuz. Ben Galatasaray'a büyük riskler alarak geldim. Çok zorlu bir sınav oldu benim için. Şu an buradayım ve çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Fatih hocama da bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.