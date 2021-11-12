Son dakika: Emre Belözoğlu ’kefilim’ diyerek Fenerbahçe’ye getirmişti! Lemos’un yeni adresi...

Son dakika...Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de önce sportif direktörlük ardından ise teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, birçok transfere imza atmıştı. Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takıma getirdiği isimlerden biri de Lemos olmuştu.
Kanarya'da beklentileri karşılayamayan deneyimli savunmacı, yaz transfer dönemde Beerschot'a gönderildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına Beerschot'a kiraladığı Mauricio Lemos'un sezon sonunu beklemeden devre arasında geri döneceği iddia edildi.
Belçika ekibinde kadroya giremeyen Mauricio Lemos, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in gündeminde.
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde Uruguaylı stoperi 'kefilim' diyerek transfer etmişti.
EMRE BELÖZOĞLU MAURICIO LEMOS'U TRANSFER EDİYOR
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde 'kefilim' diyerek Sarı-Lacivertlilere transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos'u Başakşehir'e getiriyor.
Akşam'da yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 'Gençleşmemiz gerekiyor' diyen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun yerine Mauricio Lemos'u transfer ediyor.
LEMOS DA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
Belçika liginde uzak ara son sırada yer alan Beerschot'ta kadroya giremeyen ve mutsuz olan Mauricio Lemos da İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.
PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR
Bu sezon Beerschot ile sadece 1 maça çıkabilen Mauricio Lemos, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada görev almıştı.
25 yaşındaki Uruguaylının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun güncel piyasa değeri 750 bin euro.