Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu 'kefilim' diyerek Fenerbahçe'ye getirmişti! Lemos'un yeni adresi...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:38 Son Güncelleme: 12.11.2021 09:39

Son dakika: Emre Belözoğlu 'kefilim' diyerek Fenerbahçe'ye getirmişti! Lemos'un yeni adresi...

Son dakika: Emre Belözoğlu ’kefilim’ diyerek Fenerbahçe’ye getirmişti! Lemos’un yeni adresi...

Son dakika... Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer ettiği Mauricio Lemos, beklentileri karşılayamadığı için sezon sonunda Beerschot'a kiralandı. Ancak Belçika ekibinde de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun devre arasında geri döneceği ifade ediliyor. Uruguaylı stoperi Fenerbahçe'ye getiren Belözoğlu, 25 yaşındaki savunmacıyı şimdi de Başakşehir'e transfer etmenin planlarını yapıyor.

Son dakika...Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de önce sportif direktörlük ardından ise teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, birçok transfere imza atmıştı. Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takıma getirdiği isimlerden biri de Lemos olmuştu.

Kanarya'da beklentileri karşılayamayan deneyimli savunmacı, yaz transfer dönemde Beerschot'a gönderildi.

Lemos'un devre arasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e imza atacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına Beerschot'a kiraladığı Mauricio Lemos'un sezon sonunu beklemeden devre arasında geri döneceği iddia edildi.

Belçika ekibinde kadroya giremeyen Mauricio Lemos, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in gündeminde.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde Uruguaylı stoperi 'kefilim' diyerek transfer etmişti.

EMRE BELÖZOĞLU MAURICIO LEMOS'U TRANSFER EDİYOR

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde 'kefilim' diyerek Sarı-Lacivertlilere transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos'u Başakşehir'e getiriyor.

Akşam'da yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 'Gençleşmemiz gerekiyor' diyen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun yerine Mauricio Lemos'u transfer ediyor.

LEMOS DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Belçika liginde uzak ara son sırada yer alan Beerschot'ta kadroya giremeyen ve mutsuz olan Mauricio Lemos da İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Bu sezon Beerschot ile sadece 1 maça çıkabilen Mauricio Lemos, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada görev almıştı.

25 yaşındaki Uruguaylının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun güncel piyasa değeri 750 bin euro.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Emre Belözoğlu 'kefilim' diyerek Fenerbahçe'ye getirmişti! Lemos'un yeni adresi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA