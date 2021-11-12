Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 2021! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken altının gram fiyatı bugün 599 lira üzerinden işlem görüyor. Hal böyle olunca, 12 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (12 KASIM)

ALIŞ: 953,00

SATIŞ: 981,00