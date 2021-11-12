Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları 2021! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:22 Son Güncelleme: 12.11.2021 22:22

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları 2021! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 2021! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler haftanın kapanış gününde merak konusu oluyor. Yatırımcılar altın düşer mi yükselir mi sorusu ile beraber güncel altın fiyatlarını kontrol ediyor. Altının gramı bugün 599 lira üzerinden işlem görüyor. Bu noktada, 12 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları araştırılıyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı - güncel rakamlar...

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken altının gram fiyatı bugün 599 lira üzerinden işlem görüyor. Hal böyle olunca, 12 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (12 KASIM)

ALIŞ: 953,00

SATIŞ: 981,00

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 599,60
  • SATIŞ: 599,71

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 539,19
  • SATIŞ: 560,04

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

  • ALIŞ: 3.920,00
  • SATIŞ: 3.985,00

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 3.924,00
  • SATIŞ: 3.983,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 3.787,42
  • SATIŞ: 3.861,69

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 1.906,00
  • SATIŞ: 1.971,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
Emekli ve Memur maaş zamları netleşmeye başladı! 2021 2022 Memur ve SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları 2021! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA